Τις εμπειρίες που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του, από τις σπουδές στο Πολυτεχνείο μέχρι τη δουλειά ως πορτιέρης και τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, περιέγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης. Αποκάλυψε με χιούμορ τι τον απασχολούσε τότε, αλλά και πώς βίωσε την τεράστια επιτυχία του Survivor.

«Στα 20 μου ήμουν βασικός πορτιέρης, ενώ πριν λίγους μήνες έτρωγα πόρτα»

Ο παρουσιαστής θυμήθηκε αρχικά την περίοδο που τελείωσε το σχολείο και πέρασε στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει αποφασίσει τι ήθελε να κάνει επαγγελματικά.

«18 χρονών έχω τελειώσει το σχολείο, έχω περάσει στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω. Έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με τη γυμναστική και τον αθλητισμό. Παίζω μπάσκετ. Πέρασα σε μία σχολή, στην οποία πήγα γιατί έτσι είπε το μηχανογραφικό μου. Τοπογράφος μηχανικός», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντο στις 3».

Όπως εξήγησε, γρήγορα κατάλαβε ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, αν και θεωρούσε πως οι σπουδές του θα του έδιναν χρήσιμες βάσεις.

«Γρήγορα συνειδητοποιώ στο Πολυτεχνείο, δηλαδή σε λίγους μήνες μετά που ξεκίνησα τη σχολή, ότι εγώ δε θα ασχοληθώ ποτέ στη ζωή μου ως τοπογράφος», είπε, περιγράφοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο συνδύαζε τις σπουδές του με άλλες δραστηριότητες.

«Οπότε ξεκινάω να σπουδάζω με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο που σπουδάζουμε εδώ πέρα. Δεν πατάς ποτέ στα μαθήματα, πας μόνο στα πάρτι και πας και δίνεις τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα αρχίζω και κάνω άλλες δουλίτσες. Του τύπου σε νυχτερινά μαγαζιά, πορτιέρης, pr», συμπλήρωσε.

«Έρχεται ο υπεύθυνος του μαγαζιού, λέει: “Να σου πω, τώρα, θα γίνεις εσύ ο βασικός πορτιέρης” λέει “και να βρεις άλλους δύο”. Και βρίσκομαι να είμαι βασικός πορτιέρης σε αυτό το μαγαζί στα 20, ενώ πριν λίγους μήνες έτρωγα πόρτα και να λέω ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει», θυμήθηκε.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως τότε ένιωθε ότι είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη, αν και πλέον βλέπει εκείνη την εμπειρία με διαφορετική ματιά.

«Ένιωθα ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Θυμάμαι δηλαδή να νιώθω κάτι πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο, που προφανώς με μια χαζομάρα και μισή», ανέφερε με χιούμορ.

«Να αυξήσεις τις μετοχές σου για να έχεις πιο πολλή πέραση»

Παράλληλα με τις δουλειές του στη νυχτερινή ζωή, ο Σάκης Τανιμανίδης προσπάθησε να κάνει τα πρώτα του βήματα και στην τηλεόραση, μέσα από τον τοπικό σταθμό TV100 της Θεσσαλονίκης.

«Μετά ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση, στην τοπική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης, στο TV100. Κίνησα γη και ουρανό να μπορέσω να κάνω κάτι εκεί πέρα. Τελικά ξεκίνησα να κάνω μια εκπομπή που έβγαινα στον δρόμο και κάθε φορά είχα ένα θέμα», αποκάλυψε.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι κοινό είχαν οι παράλληλες δραστηριότητές του, από το Πολυτεχνείο μέχρι τη νυχτερινή ζωή και την τηλεόραση, έδωσε μια απάντηση με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού.

«Έχουν ένα κοινό στοιχείο αυτές οι παράλληλες δραστηριότητες με το Πολυτεχνείο. Αν σκεφτείς νύχτα και τηλεόραση. Ποιο είναι αυτό το κοινό στοιχείο; Να βρεις κορίτσια. Να αυξήσεις τις μετοχές σου για να έχεις πιο πολλή πέραση. Γυμναστήριο, νύχτα, τηλεόραση. Προσπαθούσα να δω πώς ανεβαίνουν οι μετοχές σου», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Δεν έχω παράπονο… Δεν είχαμε τα μυαλά πάνω στο κεφάλι μας, πήγε καλά».

«Εάν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν εδώ την επιτυχία, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε, ακόμη, για την περίοδο του Survivor, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, τον επηρέασε σημαντικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Κάθε εμπειρία σε αλλάζει και ουσιαστικά χτίζει πάνω στην προσωπικότητά σου, ειδικά όταν αυτή η εμπειρία διαρκεί κάποια χρόνια». Ο ίδιος στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μια τόσο μεγάλη επιτυχία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη που έχει κάποιος για τις δυνατότητές του.

«Σε αλλάζει, ναι. Εάν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν εδώ την επιτυχία σε αυτό το μέγεθος, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο World Party, την εκπομπή που αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.