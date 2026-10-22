Σάκης Τανιμανίδης: «Κάποια στιγμή ένιωσα ότι είχα το άγγιγμα του Μίδα»

«Στα 20 μου ήμουν βασικός πορτιέρης» αποκάλυψε ο παρουσιαστής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 21:09 Λουλούδια, γλυκά και… εκπλήξεις στο First Dates!
22.10.26 , 21:02 Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα
22.10.26 , 20:51 Ελλάδα και Αίγυπτος θα συνεχίσουν τις συζητήσεις επέκτασης της ΑΟΖ
22.10.26 , 20:43 Αλβανία: Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή - Άγριες συμπλοκές βουλευτών!
22.10.26 , 20:27 Σκάνδαλο μπάσκετ: Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο ήθελε η διεθνής διαιτητής
22.10.26 , 20:01 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι
22.10.26 , 20:01 Σάκης Τανιμανίδης: «Κάποια στιγμή ένιωσα ότι είχα το άγγιγμα του Μίδα»
22.10.26 , 20:00 Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
22.10.26 , 19:56 Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;
22.10.26 , 19:33 Σούπερ μάρκετ: Έρχονται μειώσεις στις τιμές ενόψει Χριστουγέννων
22.10.26 , 19:32 Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
22.10.26 , 19:02 Προσλήψεις: Υποχρεωτική αναγραφή μισθού στις αγγελίες
22.10.26 , 19:01 FIAT Grande Panda Icon: Τώρα με όφελος έως 1950 ευρώ και δώρο το χρώμα
22.10.26 , 18:56 Απίστευτη μεταμφίεση: Ποια διάσημη έγινε ίδια η κόρη της λόγω Halloween;
22.10.26 , 18:33 Cash or Trash: Τα αντικείμενα του Βαγγέλη άρεσαν στους αγοραστές;
Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
Νέοι κανόνες για τα Airbnb: Τέλος στις υποχρεώσεις καθαριότητας
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Νωρίτερα οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026
Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται τον Νοέμβριο και ποιοι το δικαιούνται;
Έλον Μασκ: Τα επαγγέλματα που δεν «κινδυνεύουν» άμεσα από το AI
Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 22.10.26, 20:01
Σάκης Τανιμανίδης: «Το αρχικό κίνητρο ήταν να αρέσω στα κορίτσια»/ Στούντιο στις 3

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις εμπειρίες που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής του, από τις σπουδές στο Πολυτεχνείο μέχρι τη δουλειά ως πορτιέρης και τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, περιέγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης. Αποκάλυψε με χιούμορ τι τον απασχολούσε τότε, αλλά και πώς βίωσε την τεράστια επιτυχία του Survivor.

«Στα 20 μου ήμουν βασικός πορτιέρης, ενώ πριν λίγους μήνες έτρωγα πόρτα»

Ο παρουσιαστής θυμήθηκε αρχικά την περίοδο που τελείωσε το σχολείο και πέρασε στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει αποφασίσει τι ήθελε να κάνει επαγγελματικά.

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το νέο μέλος στην οικογένειά τους

«18 χρονών έχω τελειώσει το σχολείο, έχω περάσει στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω. Έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με τη γυμναστική και τον αθλητισμό. Παίζω μπάσκετ. Πέρασα σε μία σχολή, στην οποία πήγα γιατί έτσι είπε το μηχανογραφικό μου. Τοπογράφος μηχανικός», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντο στις 3».

Όπως εξήγησε, γρήγορα κατάλαβε ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, αν και θεωρούσε πως οι σπουδές του θα του έδιναν χρήσιμες βάσεις.

«Γρήγορα συνειδητοποιώ στο Πολυτεχνείο, δηλαδή σε λίγους μήνες μετά που ξεκίνησα τη σχολή, ότι εγώ δε θα ασχοληθώ ποτέ στη ζωή μου ως τοπογράφος», είπε, περιγράφοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο συνδύαζε τις σπουδές του με άλλες δραστηριότητες.

«Οπότε ξεκινάω να σπουδάζω με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο που σπουδάζουμε εδώ πέρα. Δεν πατάς ποτέ στα μαθήματα, πας μόνο στα πάρτι και πας και δίνεις τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα αρχίζω και κάνω άλλες δουλίτσες. Του τύπου σε νυχτερινά μαγαζιά, πορτιέρης, pr», συμπλήρωσε.

«Έρχεται ο υπεύθυνος του μαγαζιού, λέει: “Να σου πω, τώρα, θα γίνεις εσύ ο βασικός πορτιέρης” λέει “και να βρεις άλλους δύο”. Και βρίσκομαι να είμαι βασικός πορτιέρης σε αυτό το μαγαζί στα 20, ενώ πριν λίγους μήνες έτρωγα πόρτα και να λέω ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει», θυμήθηκε.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως τότε ένιωθε ότι είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη, αν και πλέον βλέπει εκείνη την εμπειρία με διαφορετική ματιά.

«Ένιωθα ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Θυμάμαι δηλαδή να νιώθω κάτι πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο, που προφανώς με μια χαζομάρα και μισή», ανέφερε με χιούμορ.

«Να αυξήσεις τις μετοχές σου για να έχεις πιο πολλή πέραση»

Παράλληλα με τις δουλειές του στη νυχτερινή ζωή, ο Σάκης Τανιμανίδης προσπάθησε να κάνει τα πρώτα του βήματα και στην τηλεόραση, μέσα από τον τοπικό σταθμό TV100 της Θεσσαλονίκης.

«Μετά ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση, στην τοπική τηλεόραση της Θεσσαλονίκης, στο TV100. Κίνησα γη και ουρανό να μπορέσω να κάνω κάτι εκεί πέρα. Τελικά ξεκίνησα να κάνω μια εκπομπή που έβγαινα στον δρόμο και κάθε φορά είχα ένα θέμα», αποκάλυψε.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι κοινό είχαν οι παράλληλες δραστηριότητές του, από το Πολυτεχνείο μέχρι τη νυχτερινή ζωή και την τηλεόραση, έδωσε μια απάντηση με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού.

«Έχουν ένα κοινό στοιχείο αυτές οι παράλληλες δραστηριότητες με το Πολυτεχνείο. Αν σκεφτείς νύχτα και τηλεόραση. Ποιο είναι αυτό το κοινό στοιχείο; Να βρεις κορίτσια. Να αυξήσεις τις μετοχές σου για να έχεις πιο πολλή πέραση. Γυμναστήριο, νύχτα, τηλεόραση. Προσπαθούσα να δω πώς ανεβαίνουν οι μετοχές σου», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Δεν έχω παράπονο… Δεν είχαμε τα μυαλά πάνω στο κεφάλι μας, πήγε καλά».

«Εάν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν εδώ την επιτυχία, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε, ακόμη, για την περίοδο του Survivor, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, τον επηρέασε σημαντικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Κάθε εμπειρία σε αλλάζει και ουσιαστικά χτίζει πάνω στην προσωπικότητά σου, ειδικά όταν αυτή η εμπειρία διαρκεί κάποια χρόνια». Ο ίδιος στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μια τόσο μεγάλη επιτυχία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη που έχει κάποιος για τις δυνατότητές του.

«Σε αλλάζει, ναι. Εάν δεν είσαι έτοιμος για αυτήν εδώ την επιτυχία σε αυτό το μέγεθος, αρχίζεις μετά και πιστεύεις ότι έχεις το άγγιγμα του Μίδα», σημείωσε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο World Party, την εκπομπή που αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κιμ Καρντάσιαν Μεταμορφώθηκε Σε Νορθ!
Celebrities & Gossip Νεα
Απίστευτη μεταμφίεση: Ποια διάσημη έγινε ίδια η κόρη της λόγω Halloween;
Σχοινάς: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια»- Η πλευρά του επιχειρηματία
Celebrities & Gossip Νεα
Σχοινάς: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια»- Η πλευρά του επιχειρηματία
Απόστολος Λύτρας
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του
Χρύσπα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Χρύσπα... βίωσε το σουξέ της: «Στην απιστία φεύγω, το έχω κάνει πράξη»
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Το βιογραφικό του ηθοποιού
Celebrities & Gossip Νεα
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
Βαλέρια Λάτσιου
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλέρια Λάτσιου: Περήφανοι γονείς με τους βαθμούς της Μενεγάκη και Λάτσιος!
Άλκης Μπακογιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Άλκης Μπακογιάννης: «Αποφάσισα να γίνω ηθοποιός στα 7 μου χρόνια»
«Ο Έμπορος της Βενετίας»: Αγαπημένα ζευγάρια στην πρεμιέρα
Celebrities & Gossip Νεα
«Ο Έμπορος της Βενετίας»: Αγαπημένα ζευγάρια στην πρεμιέρα
Μαρίνα Βερνίκου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βερνίκου στο Mount Yasur στο Βανουάτου - «Είχα ταχυπαλμία τρεις ώρες»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top