Για μια νέα φάση στην προσωπική κι επαγγελματική της ζωή μίλησε η Χρύσπα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα και τον Ανδρέα Ζωίτσα. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε ότι αυτή την περίοδο προχωρά σε ένα συνολικό «restart», το οποίο συνδέεται με τη μουσική της, τις προσωπικές της αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο θέλει πλέον να εκφράζεται δημόσια.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το νέο αυτό κεφάλαιο αποτυπώνεται άμεσα και στη δουλειά της, καθώς ετοιμάζει νέο δισκογραφικό υλικό με προσωπική υπογραφή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και το live που έρχεται στο Shamone.

Με φόντο το «Restart» στη μουσική

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης επανέλαβε τη σημασία που έχει για την ίδια αυτή η περίοδος αλλαγών, λέγοντας: «Το restart είναι μια γενικότερη συνθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου και την αποτυπώνω ξεκάθαρα μέσα από τη μουσική μου. Ετοιμάζω δισκογραφία με δικά μου τραγούδια, στίχο, μουσική που θα λέγεται και το άλμπουμ Restart».

Χρύσπα: τι αλλάζει σε προσωπική και επαγγελματική ζωή

Η τραγουδίστρια περιέγραψε το πώς βλέπει σήμερα τον εαυτό της, εξηγώντας ότι τα προηγούμενα χρόνια κρατούσε περισσότερο μέσα της σκέψεις και ανάγκες, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης.

«Η Χρύσπα κάνει restart στη ζωή της, σε όλους τους τομείς και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε μια συνθήκη λίγο πιο μαζεμένη, δηλαδή δεν εξωτερίκευα τόσο την εσωτερική μου σκέψη, τις ανάγκες που είχα εγώ και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος και ένιωθα ότι δεν με έχει γνωρίσει το κοινό όπως είμαι πραγματικά. Χαίρομαι που τώρα ξέρω και τι θέλω και τι κάνω και το διεκδικώ πια. Αυτό που θέλει πραγματικά η Χρύσπα τώρα είναι να αναγνωριστώ σαν καλλιτέχνης και σαν δημιουργός πια. Και έχω ανάγκη γενικά την ωμή αλήθεια σε πολλά πράγματα».

Η ίδια διατύπωσε την ίδια θέση και στη δεύτερη καταγραφή της συνέντευξής της, σημειώνοντας: «Η Χρύσπα κάνει restart στη ζωή της, σε όλους τους τομείς και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε μια συνθήκη λίγο πιο μαζεμένη, δηλαδή δεν εξωτερίκευα τόσο την εσωτερική μου σκέψη, τις ανάγκες που είχα εγώ και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος και ένιωθα ότι δεν με έχει γνωρίσει το κοινό όπως είμαι πραγματικά. Χαίρομαι που τώρα ξέρω και τι θέλω και τι κάνω και το διεκδικώ πια. Αυτό που θέλει πραγματικά η Χρύσπα τώρα είναι να αναγνωριστώ σαν καλλιτέχνης και σαν δημιουργός πια. Και έχω ανάγκη γενικά την ωμή αλήθεια σε πολλά πράγματα».

Οι σχέσεις, τα red flags και η απιστία

Η Χρύσπα αναφέρθηκε και στις διαπροσωπικές σχέσεις, εξηγώντας ποια χαρακτηριστικά την απομακρύνουν από έναν άνθρωπο και ποια είναι η στάση της απέναντι στη δέσμευση.

«Τρελαίνομαι με τους χειριστικούς ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να τους βάλω κάτω να τους πατάω γιατί είναι τοξικοί άνθρωποι ρε παιδάκι μου. Δηλαδή βρίσκουν ένα πρόβλημα σε κάθε λύση. Μου έχει συμβεί, χώρισα! Όχι, όχι, εμένα μ’ αρέσουν οι δεσμεύσεις. Μ’ αρέσει πάρα πολύ η δέσμευση, αλλά θέλω να είμαι και ελεύθερη μέσα στη σχέση μου, όπως και ο άλλος πρέπει να έχει την ελευθερία του».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην απιστία, περιγράφοντας χωρίς περιστροφές πώς αντιδρά όταν βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση: «Δεν έχω ιδέα αν είμαι ρομαντική. Είμαι ευαίσθητη αλλά ρομαντική δε θα το έλεγα απόλυτα. Στην απιστία φεύγω, το έχω κάνει πράξη. Τελικά ο,τι έχω ζήσει, το έχω τραγουδήσει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα