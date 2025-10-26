Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος και Αγίου Λούππου.

Παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης: Ο νέος άγιος της εκκλησίας και η ζωή του

Ο Άγιος Δημήτριος είναι από τους ενδοξότερους και δημοφιλέστερους αγίους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, μαζί με τον Άγιο Γεώργιο. Είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης, στην πόλη που γεννήθηκε, έζησε και μαρτύρησε.

Γεννήθηκε γύρω στο 280 στη Θεσσαλονίκη, επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού, και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό και έφτασε ως το βαθμό του χιλίαρχου, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Φύση φιλομαθής και ερευνητική αναζητούσε το υψηλό και το αληθινό και το βρήκε στη χριστιανική πίστη, της οποίας έγινε διαπρύσιος κήρυκας στη Θεσσαλονίκη.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου

Σχημάτισε ένα κύκλο νεαρών μαθητών και τους δίδασκε την Αγία Γραφή στις υπόγειες στοές κοντά στα δημόσια λουτρά της πόλης. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνάθροισης, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, που παρεπιδημούσε στη Θεσσαλονίκη. Όταν ο αυτοκράτορας του ζήτησε να απαρνηθεί την πίστη του, ο Δημήτριος του απάντησε: «Τω Χριστώ μου πιστεύω μόνον». Ο Μαξιμιανός εξοργισμένος από τη θαρραλέα στάση του αξιωματικού του διέταξε να τον φυλακίσουν και μετέπειτα να τον θανατώσουν.

Ο Δημήτριος τάφηκε στον τόπο του μαρτυρίου του, όπου αργότερα χτίστηκε περίβλεπτος ναός προς τιμήν του. Από τον τάφο του ανάβλυζε μύρο, εξού και η ονομασία Μυροβλήτης.


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης
  • Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη
  • Δήμος
  • Γλύκων, Γλυκός
  • Λέπτινος
  • Λεπτίνα
  • Λούππος, Λούππης
  • Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:44 και θα δύσει στις 18:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 49 λεπτά.

Σελήνη 4.4 ημερών

