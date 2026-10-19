Πεκτέση: Η φωτογραφία λίγο πριν γεννήσει και το όλο νόημα μήνυμα της

Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος και η Ηρώ Πεκτέση περιμένουν αγοράκι

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε τι είχε πει η Ηρώ Πεκτέση σε συνέντευξή της στη Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Ηρώ Πεκτέση περιμένει το πρώτο της παιδί με τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο.
  • Μοιράστηκε φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και απόσπασμα του Χαλίλ Γκιμπράν για την εγκυμοσύνη.
  • Ανακοίνωσε ότι περιμένει αγοράκι και ο σύντροφός της είναι ενθουσιασμένος.
  • Η εγκυμοσύνη της ήταν εύκολη, με λίγες αναγούλες, και δούλευε παράλληλα.
  • Είναι 35 ετών και επιθυμεί φυσιολογικό τοκετό.

Λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της από τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο η ηθοποιός Ηρώ Πεκτέση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τα συναισθήματά της για τη νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο.

Πεκτέση: Η φωτογραφία λίγο πριν γεννήσει και το όλο νόημα μήνυμα της

Η ηθοποιός δανείστηκε  ένα απόσπασμα του Χαλίλ Γκιμπράν, με συμβολισμούς γύρω από τον φόβο, την αλλαγή και το πέρασμα σε μια νέα φάση της ζωής. 

 

 

Ηρώ Πεκτέση: Το σύμφωνο συμβίωσης με τον Νικολόπουλο και η πρόταση γάμου

«Λένε ότι πριν μπει στη θάλασσα το ποτάμι τρέμει από φόβο. Κοιτάζει πίσω σε όλη τη διαδρομή, τις κορυφές και τα βουνά, τον μακρύ και ελικοειδή δρόμο που διέσχισε ανάμεσα σε ζούγκλες και πόλεις, και βλέπει μπροστά του έναν ωκεανό τόσο μεγάλο που η είσοδος σε αυτόν δεν μπορεί παρά να σημαίνει εξαφάνιση για πάντα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το ποτάμι δεν μπορεί να πάει πίσω. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.Είναι αδύνατο στη ζωή να πας πίσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, το ποτάμι δεν μπορεί να επιστρέψει.

Το ποτάμι πρέπει να πάρει το ρίσκο του και να εισέλθει στον ωκεανό. Μόνο με την είσοδο στον ωκεανό θα εξαφανιστεί ο φόβος. Γιατί μόνο τότε θα μάθει το ποτάμι ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στον ωκεανό, αλλά θα γίνει ωκεανός. Khalil Gibran» ήταν το κείμενο με το οποίο συνόδευσε τη φωτογραφία που την απεικονίζει με φουσκωμένη κοιλίτσα. 

Η Ηρώ Πεκτέση/ φωτογραφία από NDP

Η Ηρώ Πεκτέση/ φωτογραφία από NDP

Κατερίνα Λάσπα: Η ευχή στον Νεκτάριο Νικολόπουλο για τον γιο που περιμένει!

Η ηθοποιός πριν από λίγες μέρες, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα αποκάλυψε πως περιμένει αγοράκι και πως ο επιχειρηματίας σύντροφός της είναι ξετρελαμένος από τη χαρά του

«Περιμένω αγοράκι. Ο Νεκτάριος έχει δυο κορίτσια. Έχει τρελαθεί ήδη με το αγόρι. Είμαι 35 ετών, το πάω για φυσιολογικά και βλέπουμε. Είχα εύκολη εγκυμοσύνη. Εντάξει, είχα κάτι αναγούλες, κάτι τέτοια, δούλευα ταυτόχρονα, που στη σειρά και στο θέατρο δεν το ήξερε κανείς στην αρχή, γιατί θέλαμε κιόλας να το κρατήσουμε λίγο και για μας», είπε αρχικά στη Super Κατερίνα.

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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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