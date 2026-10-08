H Ιωάννα Τούνη βιώνει μία από τις πιο ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες της ζωής της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στην Κένυα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, απολαμβάνοντας στο έπακρο αυτή τη μοναδική απόδραση.

Η Ιωάννα Τούνη τις τελευταίες ημέρες μοιράζεται καθημερινά στα social media στιγμές από το υπέροχο ταξίδι της. Το ερωτευμένο επισκέφθηκε αρχικά το Ναϊρόμπι, ενώ έπειτα βρέθηκε στο Maasai Mara National Reserve, έναν από τους διασημότερους προορισμούς για σαφάρι στον κόσμο.

Η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, σε σαφάρι στην Κένυα / Φωτογραφία: Instagram.com

Εκεί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά την άγρια ζωή της αφρικανικής σαβάνας, συναντώντας ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και ζέβρες. Η γνωστή Influencer δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της γι'αυτή την εμπειρία, την οποία χαρακτήρισε ως «ίσως από τις πιο “γεμάτες” εμπειρίες της ζωής μου».

Ιωάννα Τούνη: Τα καυτά φιλιά με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη στην Κένυα

Πέρα από την επαφή τους με την άγρια φύση, αμφότεροι απόλαυσαν αυτή την εμπειρία, περνώντας μοναδικές στιγμές ως ζευγάρι. Στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να απολαμβάνει αγκαλιά με τον σύντροφό της το ηλιοβασίλεμα, ενώ ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί με φόντο την απέραντη σαβάνα και τον ουρανό της Αφρικής.



Αυτή είναι και μία από τις σπάνιες φορές που η γνωστή infuencer και επιχειρηματίας αφήνει να φανεί περισσότερο η προσωπική πλευρά της σχέσης τους, την οποία προστάτευε αρχικά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ίδια αποκάλυψε μόλις πρόσφατα ότι ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης δεν είναι ένας άνθρωπος που μπήκε τώρα στη ζωή της. Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ήταν ο εφηβικός έρωτας της Ιωάννας Τούνη, με τον οποίο υπήρξαν ζευγάρι πριν από αρκετά χρόνια, προτού εκείνη αποκτήσει τη σημερινή δημοσιότητα, ενώ είχε αποκαλύψει ότι τον είχε γνωρίσει και στη μαμά της.

Όπως είχε αναφέρει: «Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια».

Η Ιωάννα Τούνη έχει περιγράψει τον σύντροφό της ως δοτικό, έξυπνο και ιδιαίτερα υποστηρικτικό, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχέση τους είναι σοβαρή και ότι εύχεται να εξελιχθεί όμορφα στο μέλλον.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη από το σαφάρι που πραγματοποίησε στην Κένυα:

Φωτογραφίες: Instagram.com