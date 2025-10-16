Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρχου, Μαρτύρων Δομετίου Δομνίνου Λεοντίου και Τερεντίου.

 Ο Λογγίνος είναι μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, μνήμη του οποίου τιμάται στις 16 Οκτωβρίου. Ήταν στρατιωτικός στην υπηρεσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπηρετούσε ως εκατόνταρχος υπό τον Πόντιο Πιλάτο στην Ιουδαία, επί αυτοκράτορα Τιβερίου (14-37).

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Οκτωβρίου

ταν επικεφαλής της στρατιωτικής φρουράς κατά τη σταύρωση του Χριστού, την ταφή και τη σφράγιση του τάφου Του. Είδε τον σεισμό και τα επιγενόμενα (τις πέτρες που σχίστηκαν και τα ανοιγμένα μνήματα) και ανεβόησε «αληθώς Θεού υιός ην ούτος» (Ευαγγέλιο Ματθαίου κζ' 54).

Ο Λογγίνος παραιτήθηκε από τις τάξεις του ρωμαϊκού στρατού κι επέστρεψε στην πατρίδα του, την Καππαδοκία, όπου κήρυττε την Ανάσταση του Χριστού. Ο Πιλάτος τον κατήγγειλε στον αυτοκράτορα Τιβέριο, ο οποίος διέταξε τη σύλληψή του και τη θανάτωσή του δια ξίφους.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:34 και θα δύσει στις 18:46. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 24.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων

Η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, γνωστή στην χώρα μας ως Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού ή Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής («World Food Day») γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, την ημερομηνία ίδρυσης το 1945 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Back to Top