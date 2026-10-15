Χίος: Kλείνει το αεροδρόμιο του νησιού για τέσσερις μήνες

Τι θα ισχύσει για τις επείγουσες πτήσεις

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Mr.Kitos)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αεροδρόμιο Χίου "Όμηρος" θα κλείσει από 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027 για εργασίες αναβάθμισης του διαδρόμου.
  • Οι εργασίες θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες, με στόχο την ολοκλήρωση έως 28 Φεβρουαρίου 2027.
  • Κατά τη διάρκεια της αναστολής, θα επιτρέπονται επείγουσες πτήσεις με ελικόπτερα.
  • Η αναβάθμιση περιλαμβάνει επέκταση του διαδρόμου στα 1.799 μέτρα για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων αεροσκαφών.
  • Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο αναστολής.

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου της Χίου «Όμηρος», λόγω εργασιών. 

Όπως ανακοίνωσε η ΥΠΑ, το αεροδρόμιο δε θα λειτουργεί από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, λόγω έργων επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η διακοπή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας των εργασιών. Στόχος είναι τα έργα να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και η διακοπή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες της δεύτερης και της τρίτης φάσης θα διαρκέσουν συνολικά τέσσερις μήνες, αντί για πέντε που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. 

Παράλληλα, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έχει δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. 

Η ΥΠΑ έχει ήδη εκδώσει σχετική NOTAM, με την οποία ενημερώνει για την περίοδο κατά την οποία δε θα λειτουργεί ο διάδρομος του αεροδρομίου. 

Τι θα ισχύσει για τις επείγουσες πτήσεις 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, θα μπορούν να πραγματοποιούνται με ελικόπτερα πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές αποστολές, καθώς και κρατικές πτήσεις και άλλες πτήσεις εθνικού χαρακτήρα. 

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο το αεροδρόμιο βρίσκεται στην πρώτη φάση των εργασιών και παραμένει σε λειτουργία, με μειωμένο μήκος διαδρόμου. Για τον λόγο αυτό, εξυπηρετεί πτήσεις με ελικοφόρα αεροσκάφη και περιορισμένο αριθμό επιβατών. 

Πώς θα αλλάξει το αεροδρόμιο της Χίου 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επέκταση του διαδρόμου προς τον βορρά. Με την ολοκλήρωσή τους, ο διάδρομος θα έχει μήκος 1.799 μέτρα. 

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, η αναβάθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και θα επιτρέψει στο αεροδρόμιο να εξυπηρετεί μεγαλύτερους τύπους αεροσκαφών, προς όφελος των επιβατών και της τοπικής οικονομίας. 

Η ΥΠΑ καλεί τους επιβάτες και όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη την περίοδο αναστολής λειτουργίας, από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους. 

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