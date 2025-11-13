Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»

Τι συνέβη στην όμορφη ηθοποιό;

Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»
Η Νικολέττα Καρρά στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νικολέττα Καρρά μίλησε ανοιχτά για την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι πριν από λίγες εβδομάδες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα. Όπως εξήγησε, δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά της έδωσε την ευκαιρία να σταθεί και πάλι σε προτεραιότητα για τον εαυτό της.

Η εξομολόγηση της Νικολέττας Καρρά για τη χειρουργική επέμβαση

Η εξομολόγηση της Νικολέττας Καρρά για τη χειρουργική επέμβαση

«Προλαβαίνω να κάνω κι άλλα πράγματα πέραν της δουλειάς. Πριν 15 μέρες έκανα ένα χειρουργείο. Όχι κάτι σοβαρό, σκωληκοειδίτιδα. Τώρα στα γεράματα. Πρόλαβα να το κάνω, γιατί λέω θα ξεκινήσει αυτό, θα ξεκινήσει το θέατρο, θα ξεκινήσει και η Μέδουσα… Γενικά πιστεύω θα έχω χρόνο και για μένα», ανέφερε η ηθοποιός στην εκπομπή Νωρίς - Νωρίς.

Νικολέττα Καρρά: Δαμάζει τα κύματα με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι

Η ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία του να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, καθώς όπως είπε, «δε μου αρέσει να τρέχω όλη μέρα. Μεγαλώνουμε. Θέλω να έχω και λίγη ποιότητα ζωής. Όλοι μεγαλώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουμε βγαίνει η ψυχή μας προς τα έξω, καλό είναι να το καταλάβουμε».

Η ιδιαίτερη ανάρτηση για τα γενέθλιά της

Τον περασμένο μήνα, η Νικολέττα Καρρά γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της και προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, όπου σημείωνε πως παρότι από παιδί αγαπούσε να γιορτάζει, τα τελευταία χρόνια είχε χάσει τον ενθουσιασμό της για προσωπικούς λόγους.

Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

«Πάντα μου άρεσε να γιορτάζω τα γενέθλιά μου από παιδί. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η μέρα που ερχόμαστε στον κόσμο είναι η πιο σημαντική της ζωής μας. Ωστόσο από ένα σημείο και μετά κάπως για διάφορους λόγους, έχασα τον ενθουσιασμό για να γιορτάζω κάθε χρόνο.. Δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε τους λόγους, όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι όντως μας αγαπούν και μας σκέφτονται.. -ναι υπάρχουν!

Κάπως έτσι χτες πολύ όμορφα , ήρεμα και ανέλπιστα διασκεδαστικά προχώρησα στο επόμενο έτος μου!! Και εύχομαι να είναι κι αυτό ολόκληρο όπως ήταν η χθεσινή βραδιά. Γεμάτο χαμόγελα, αγάπη και αγκαλιές σφιχτές και ζεστές .. Και όλα αυτά με αλήθεια …! Μπροστά μου ….. αλλά και πίσω μου…..!!!!!🙏🏼⭐️ PS.. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα… ξέρεις εσύ…», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Η ηθοποιός παραμένει ενεργή στο θέατρο και τη μικρή οθόνη, αλλά όπως τονίζει, προσπαθεί να βρίσκει χρόνο και για τον εαυτό της, θέτοντας την προσωπική φροντίδα ως προτεραιότητα.

