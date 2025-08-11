Νικολέττα Καρρά: Δαμάζει τα κύματα με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι

Η Νικολέττα Καρρά «μοίρασε» εγκεφαλικά με την τελευταία της δημοσίευση στο Instagram.

Η ηθοποιός επισκέφτηκε την παραλία του Καλάμου στους Αγίους Αποστόλους, απ' όπου μοιράστηκε μερικές sexy πόζες της με μαγιό. Στις εν λόγω φωτογραφίες τη βλέπουμε να δαμάζει τα κύματα με μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι, ενώ οι κοιλιακοί της «κόβουν» την ανάσα.

Οι sexy πόζες της Νικολέττας Καρρά με μικροσκοπικό μπικίνι

Η αψεγάδιαστη σιλουέτα της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους followers της, ενώ σχόλια κάτω από την ανάρτησή της έκαναν η Νίκη Λάμη, η Νίνα Λοτσάρη, η Βάσω Γουλιελμάκη και η Σάσα Σταμάτη, που είχαν επίσης εντυπωσιαστεί με τις τέλειες αναλογίες της.

Την περασμένη σεζόν η Νικολέττα Καρρά υποδύθηκε την «Πέρλα» στη ρομαντική κομεντί της ΕΡΤ1, «Μαμά στα κρυφά», ενώ όσον αφορά τα προσωπικά της η ίδια είχε αποκαλύψει σε τι φάση βρίσκεται, καθώς κι αν σκέφτεται να ξαναπαντρευτεί.

«Είμαι σε μια αρκετά καλή φάση. Η τελειότητα δεν υπάρχει. Είμαι πολύ καλά όμως. Δεν έχω άμεση πρόθεση να ξαναπαντρευτώ. Τώρα για το μέλλον δε ξέρω τι να σου πω… Για μένα ο γάμος δεν είχε σημαντική διαφορά. Δε θεωρώ ότι μετά τον γάμο πρέπει να αλλάζει κάτι σε μια σχέση… Η διαφορά στα ζευγάρια νομίζω ότι έρχεται με το παιδί, όχι με τον γάμο», ανέφερε σε συνέντευξή της.

Η ηθοποιός ήταν παντρέμενη για 7 χρόννια με τον επιχειρηματία και νομικό, Φώτο Πιττάτζη.