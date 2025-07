Νικολέττα Καρρά: Πιο εντυπωσιακή από ποτέ με σέξι καλοκαιρινό look

Η Νικολέττα Καρρά, διαχρονικά μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής σόουμπιζ, κατάφερε για άλλη μια φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα με ένα άκρως καλοκαιρινό και σούπερ σέξι σύνολο. Με χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση και ένα πιστό κοινό στα social media, η ηθοποιός ξέρει πώς να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση.

Φέτος, η Νικολέττα Καρρά συμμετείχε στη σειρά της ΕΡΤ, Μαμά στα κρυφά /Φωτογραφία ΕΡΤ

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός άφησε το κοινό της άφωνο επιλέγοντας ένα αέρινο floral φόρεμα που «φωνάζει» στιλ, αυτοπεποίθηση και θηλυκότητα. Το φόρεμα, με ασύμμετρο τελείωμα και δέσιμο στη μέση, αγκάλιαζε τέλεια τη σιλουέτα της, χαρίζοντας μια υπέροχη boho chic αίσθηση. Το σκούρο πάνω μέρος του φορέματος πρόσθεσε μια δυναμική πινελιά.

Το look συμπληρώθηκε ιδανικά με εντυπωσιακά χρυσά σκουλαρίκια και κοραλί γόβες με λουράκι στον αστράγαλο, αναδεικνύοντας την προσοχή της στη λεπτομέρεια. Τα μαλλιά της, χτενισμένα σε μακριές afro πλεξούδες, σε συνδυασμό με ένα λαμπερό μακιγιάζ που τόνιζε τα κόκκινα χείλη, ολοκλήρωσαν το απόλυτο καλοκαιρινό glamour.

Η ανάρτηση της Νικολέττας Καρρά

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Νικολέττα έγραψε με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Blame it on the summer… or the dress… your call» («Φταίει το καλοκαίρι… ή το φόρεμα… εσύ διαλέγεις…», δείχνοντας πως συνδυάζει μοναδικά το στιλ με το χιούμορ!

