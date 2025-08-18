Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

Στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου τον Δεκαπενταύγουστο, ένα ζευγάρι ξεχώρισε για τις ξέγνοιαστες στιγμές που μοιράστηκε, μακριά από τη φασαρία και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Ο λόγος για τον καταξιωμένο θεατρικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη και την ταλαντούχα ηθοποιό Νικολέττα Καρρά, που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε να απολαμβάνουν ο ένας την συντροφιά του άλλου, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Το ζευγάρι, που μετρά περισσότερα από τρία χρόνια κοινής πορείας, επιδιώκει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η επιλογή τους, να διατηρούν χαμηλούς τόνους, αντικατοπτρίζει την επιθυμία τους να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης αποκλειστικά με την επαγγελματική τους πορεία και τα επιτεύγματά τους.

Οι στιγμές τους στη Μύκονο, όπου περπατούσαν αγκαλιά και κουβέντιαζαν, αποτελούν ένα σπάνιο παράθυρο στην προσωπική τους ζωή, αποκαλύπτοντας μια σχέση γεμάτη τρυφερότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Η αφοσίωσή τους στην τέχνη και η επιθυμία τους να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, ενισχύουν το προφίλ τους ως δύο αξιόλογοι επαγγελματίες που ξέρουν να διαχωρίζουν την προσωπική από την επαγγελματική τους ζωή.