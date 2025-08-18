Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

Με εντυπωσιακό Summer look η εντυπωσιακή ηθοποιός!

Τελευταία Νέα
18.08.25 , 20:26 Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ
18.08.25 , 20:22 Klavdia: Οι ευχές του συντρόφου της Oge για τα γενέθλιά της!
18.08.25 , 20:16 Χαλάνδρι: «Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω» - Τι είπε ο 28χρονος δράστης
18.08.25 , 19:29 Tο ημερολόγιο του WRC για το 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
18.08.25 , 19:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο
18.08.25 , 19:20 Νορβηγία: Κατηγορούμενος για τέσσερις βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας
18.08.25 , 18:48 Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου
18.08.25 , 18:39 Τροχαίο Εγνατία: Γυρνούσαν από γάμο οι τρεις επιβάτες που απανθρακώθηκαν
18.08.25 , 17:57 Σοφία Παυλίδου: Με μαύρο μπικίνι και τέλειες αναλογίες στην παραλία!
18.08.25 , 17:36 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης
18.08.25 , 17:12 Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πάρτι γενεθλίων στη Μύκονο με τη σύντροφό του!
18.08.25 , 17:02 Πέθανε ξαφνικά ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης
18.08.25 , 16:53 Φωτιά Πάτρα: Ακόμα μία σύλληψη για εμπρησμό - Χειροπέδες σε 21χρονο
18.08.25 , 16:40 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους
18.08.25 , 15:53 Δύο σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε 9 λεπτά - 3,6 και 4 Ρίχτερ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε τις φωτογραφίες της Νικολέττας Καρρά και του Διονύση Παναγιωτάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου τον Δεκαπενταύγουστο, ένα ζευγάρι ξεχώρισε για τις ξέγνοιαστες στιγμές που μοιράστηκε, μακριά από τη φασαρία και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

Ο λόγος για τον καταξιωμένο θεατρικό παραγωγό Διονύση Παναγιωτάκη και την ταλαντούχα ηθοποιό Νικολέττα Καρρά, που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε να απολαμβάνουν ο ένας την συντροφιά του άλλου, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. 

Νικολέττα Καρρά: Δαμάζει τα κύματα με μαύρο μικροσκοπικό μπικίνι

Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

Το ζευγάρι, που μετρά περισσότερα από τρία χρόνια κοινής πορείας, επιδιώκει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή η επιλογή τους, να διατηρούν χαμηλούς τόνους, αντικατοπτρίζει την επιθυμία τους να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης αποκλειστικά με την επαγγελματική τους πορεία και τα επιτεύγματά τους. 

Νικολέττα Καρρά: «Λέγανε: ''Πόσο γέρασε'', ''Αποτυχημένες πλαστικές''»

Νικολέττα Καρρά - Διονύσης Παναγιωτάκης: Αγκαλιά στα σοκάκια της Μυκόνου

Οι στιγμές τους στη Μύκονο, όπου περπατούσαν αγκαλιά και κουβέντιαζαν, αποτελούν ένα σπάνιο παράθυρο στην προσωπική τους ζωή, αποκαλύπτοντας μια σχέση γεμάτη τρυφερότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Η αφοσίωσή τους στην τέχνη και η επιθυμία τους να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, ενισχύουν το προφίλ τους ως δύο αξιόλογοι επαγγελματίες που ξέρουν να διαχωρίζουν την προσωπική από την επαγγελματική τους ζωή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΡΑ
 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top