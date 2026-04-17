Νικολέττα Καρρά: «Δεν αγαπώ τις ρυτίδες μου, προσέχω τον εαυτό μου»

«Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό που εκπέμπω στους άλλους»

Η Νικολέττα Καρρά καλεσμένη στο «Buongiorno»
  • Η Νικολέττα Καρρά δήλωσε ότι δεν αγαπά τις ρυτίδες της και προσέχει την εμφάνισή της.
  • Εξομολογήθηκε ότι έχει μακροχρόνιες σχέσεις, αλλά προτιμά να είναι μόνη παρά σε μια μη ευτυχισμένη σχέση.
  • Πιστεύει ότι ο έρωτας είναι σημαντικός, αλλά απαιτεί προσπάθεια για να διατηρηθεί.
  • Είναι πολύ επιλεκτική στις επαγγελματικές της επιλογές και έχει πει πολλά "όχι" τα τελευταία χρόνια.
  • Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην κωμωδία "Το μαύρο κουτί" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Kαλεσμένη την Παρασκευή (17.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν η Νικολέττα Καρρά και μίλησε για τα προσωπικά της αλλά και τη σχέση της με την εικόνα της, την εξωτερική της εμφάνιση. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δεν της αρέσουν οι ρυτίδες της. Παράλληλα, η Νικολέττα Καρρά δήλωσε ότι πάντα στη ζωή της είχε μακροχρόνιες σχέσεις. 

Νικολέττα Καρρά: «Πριν λίγες εβδομάδες έκανα ένα χειρουργείο»

«Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό που εκπέμπω στους άλλους. Η σχέση μου με την εμφάνισή μου είναι πολύ καλή και προσέχω πολύ την εμφάνισή μου. Υπάρχουν γυναίκες που λένε ότι τις ρυτίδες τους τις αγαπάνε. Εγώ δεν τις αγαπώ καθόλου. Δε μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Προσέχω πολύ την εμφάνισή μου αλλά δεν ήταν ποτέ το επίκεντρό μου. Δε λειτουργούσα ποτέ με επίκεντρο ότι έχω μια εμφάνιση άνω του μετρίου. Αν μου ζητήσει σκηνοθέτης να αφήσω να φαίνονται οι ρυτίδες μου ή να πάρω κιλά και είναι ένας ρόλος που θεωρώ ότι θα αξίζει να το κάνω, θα το έκανα», δήλωσε για τη σχέση της με την εικόνα της.

Μιλώντας για τις σχέσεις της η Νικολέττα Καρρά, υπογράμμισε: «Αν ζορίζομαι, δεν είμαι δεσμευμένη. Είχα μακροχρόνιες σχέσεις, γιατί ήθελα να έχω».

«Δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να μείνω μόνη μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία και μόνη μου. Από το να είμαι σε μια σχέση που δε με κάνει πιο ευτυχισμένη από το να είμαι μόνη μου, σαφώς προτιμώ να είμαι μόνη μου. Εννοείται ότι δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. όπως δεν είναι το ίδιο και όλες οι σχέσεις, αλλά κοιτάμε το γενικό πλαίσιο. Στις σχέσεις μου δε δίνω δικαιώματα για να με ζηλεύουν. Όταν είμαι με κάποιον, είμαι γιατί θέλω να είμαι μαζί του, δεν το κάνω μόνο και μόνο για να είμαι με κάποιον… Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Δε με ενδιαφέρει να είμαι με κάποιον μόνο και μόνο για να μην είμαι μόνη μου. Αφού και μόνη μου μπορώ να είμαι καλά. Εγώ θέλω να είμαι καλά. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά ευχήθηκε στη Νικολέττα Καρρά να έρθει στη ζωή της ένας έρωτας κι εκείνη απάντησε: «Χωρίς έρωτα δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Ο έρωτας μπορεί να περάσει, αλλά είναι μεγαλειώδες συναίσθημα. Πιστεύω ότι μπορεί να κρατηθεί. Δε ξέρω αν μπορεί να κρατηθεί 50 χρόνια, αλλά είναι κάτι που όταν πάει να σβήσει μπορεί να αναζωπυρωθεί. Χρειάζεται προσπάθεια και από τους δυο ανθρώπους».

Τέλος μιλώντας για τις δουλειά της, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι πολύ επιλεκτική: «Έχω πει αρκετά “όχι” τα τελευταία 2-3 χρόνια. Από τον χώρο μας, αξιολογείται το αποτέλεσμα. Νομίζω έχω δικαιωθεί τα τελευταία χρόνια με τις δουλειές που έχω κάνει. Εάν με ρωτούσες τώρα, πριν από 15 χρόνια υπήρξαν πράγματα που έκανα και σκέφτομαι “γιατί το έκανα; δεν υπήρχε λόγος”».

Αυτό το διάστημα η Νικολέττα Καρρά πρωταγωνιστεί στην κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου με τίτλο «Το μαύρο κουτί», που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

