Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25

Το βιογραφικό της τηλεοπτικής Βιργινίας από τη σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ»

24.03.26 , 16:26 «Πετάει» Ο Μπακαλιάρος - Πιο «Αλμυρός» Από Πέρυσι
24.03.26 , 16:08 Χάτσικο της Κρήτης: Περιμένει Τον Κηδεμόνα Της Που Πέθανε
24.03.26 , 16:04 Viral στο TikTok η Σμαράγδα Καρύδη – Δείτε τις ασκήσεις acro yoga
24.03.26 , 16:02 Συγκινεί η μητέρα του Ρολάνδου: «Δεν ήθελα καμία μαμά να νιώσει κενό»
24.03.26 , 15:43 Βουλιαγμένη: Νέα ειδική έρευνα για τον αγνοούμενο δύτη - Βίντεο
24.03.26 , 15:42 Οι τρεις ελληνικές συμπαραγωγές που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
24.03.26 , 15:25 Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25
24.03.26 , 15:24 Ποιοι επώνυμοι εμπλέκονται στην απάτη με τις εικονικές εταιρείες
24.03.26 , 15:23 Η 1η Ελληνίδα MasterChef Μαργαρίτα Νικολαΐδη επιστρέφει στο MasterChef!
24.03.26 , 15:14 «Freaky Tales» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova
24.03.26 , 14:50 Βουλιαγμένη: Η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη μπορεί να πάρει μέρες
24.03.26 , 14:41 Bodybuilder: Αφέθηκε Ελεύθερος Με Περιοριστικούς Όρους
24.03.26 , 14:41 Please: Το blueprint της σύγχρονης Pop
24.03.26 , 14:26 Βέροια: Το σημείο από όπου έπεσε ο 7χρονος και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι
24.03.26 , 14:20 Κωνσταντίνος Αργυρός: Εξερράγη βόμβα σε κέντρο που θα εμφανιστεί απόψε
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
Ποιοι επώνυμοι εμπλέκονται στην απάτη με τις εικονικές εταιρείες
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 24.03.26, 15:25
Η Ευσταθία Τσαπαρέλη για τη μητρότητα στα 25 της- Τι είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα
Μπορεί στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να υποδύεται την απαιτητική και κάπως απότομη «Βιργινία», όμως πίσω από τον ρόλο της Ευσταθίας Τσαπαρέλη βρίσκεται μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός και μια γλυκιά μαμά.

H Ευσταθία Τσαπαρέλη στον ρόλο της Βιργινίας στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Η ζωή της θα μπορούσε να γίνει ταινία. Από κορίτσι που μάθαινε πιάνο και έπαιζε μπιλιάρδο βρήκε τον εαυτό της… στην τέχνη της, το θέατρο. Γνώρισε τον Αλέξανδρο Λογοθέτη κι έγινε μαμά στον γιο τους, σε ηλικία 25 ετών, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστός ο χωρισμός του ζευγαριού που εξακολουθεί να αγαπιέται βαθιά.

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Ευσταθία Τσαπαρέλη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του Ζωγράφου
  • Είναι 39 ετών
  • Έχει γενέθλια στις 3 Μαρτίου
  • Το ζώδιό της είναι Ιχθύες
  • Είναι το δεύτερο παιδί ανάμεσα στις δύο αδελφές της
  • Στην εφηβεία της έπαιζε πιάνο και μπιλιάρδο
  • Έκανε πρωταθλητισμό στο μπιλιάρδο
  • Εμπνευστής και μέντορας της στην Τέχνη ήταν ο παππούς της

«Ο παππούς μου ήταν πολύ ωραίος τύπος. Ένα πολύ ιδιαίτερο πνεύμα. Δύσκολος άνθρωπος, δεν ήταν ότι ήταν γλυκούλης. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε κάτι ιερό στη ζωή του. Ενώ ήταν στραβόξυλο, είχε μια σχέση με τα πράγματα λίγο υπερβατική. Ήταν από τους ανθρώπους που με το πρώτο φως του ήλιου πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο παραθυράκι και έκανε μια προσευχή, σαν διαλογισμό. Το βράδυ πάλι πήγαινε και κοιτούσε τα αστέρια και πάλι έκανε μια προσευχή, κοιτώντας τον ουρανό. Η σχέση του με τον Θεό, όχι με τη θρησκοληπτική έννοια με την έννοια του ιερού. Επίσης ήταν και καλλιτέχνης. Το χόμπι του ήταν... Έπαιρνε πέτρες και τις έκανε γλυπτά. Η Βυζαντινή μουσική επίσης. Μου ασκούσε μια γοητεία... το πιο σπουδαίο που έκανε ήταν ότι με κοίταξε με ένα βλέμμα θαυμασμού από πολύ νωρίς», είχε εξομολογηθεί η ίδια στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τον Απρίλιο του 2024.

  • Στα 18 της δούλευε σε μπαρ και δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει
  • Με προτροπή της μητέρας της και της αδελφής της έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή και πέρασε στο ΚΘΒΕ
  • Στα Χανιά σε μια βραδινή έξοδο γνώρισε τον ηθοποιό Αλέξανδρο Λογοθέτη που έμελλε να γίνει ο σύντροφός της για πολλά χρόνια. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους

Αλέξανδρος Λογοθέτης: Οι ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό

«Ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, είναι η Ευσταθία. Αγαπιόμαστε πολύ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο κι ακόμη συνεχίζει να με κάνει κι εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της, αλλά δεν είμαστε πια μαζί. Δε μένουμε πια μαζί με την έννοια του ζευγαριού την τυπική», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης στην εκπομπή «Με τον Ρένο».

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /NDP 

  • Έγινε μαμά στον γιο της, Μάρκο, καρπό του έρωτά της με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, στα 25 της

«Έγινα μητέρα στα 25, στην ουσία ήμουν ακόμη παιδί, είχα τα απόνερα της εφηβείας μπορώ να πω. Ο Μάρκος είναι 14 ετών», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

  • Τα πρώτα έξι χρόνια από τη γέννηση του παιδιού της απείχε από το θέατρο και μεγάλωνε τον γιο της
  • Έκανε σεμινάρια στον Θωμά Μοσχόπουλο, την είδε ο Σταμάτης Φασουλής και την πήρε για ένα ρόλο στις Μάγισσες της Σμύρνης. Εκεί γνώρισε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου που την πρότεινε στο πρώτο της σίριαλ, το «Κρατάς μυστικό;» στον Alpha, το 2019
  • Έχει παίξει σε αρκετές παραστάσεις του ΚΘΒΕ ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» στο θέατρο Άλφα
  • Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει στις σειρές:  Σ' αγαπάω μεν... αλλά (Open, 2021) και Η Παραλία (ΕΡΤ1, 2023)
  • Ακόμη, γράφει στίχους και δύο τραγούδια έχουν την υπογραφή της
  • Αγαπά τη θάλασσα και τον χειμώνα
  • Θεωρεί επιτυχία το να γίνει κανείς καλός γονιός
     
