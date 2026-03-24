Ευσταθία Τσαπαρέλη: O παππούς- μέντορας, το μπιλιάρδο & η μητρότητα στα 25

Μπορεί στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να υποδύεται την απαιτητική και κάπως απότομη «Βιργινία», όμως πίσω από τον ρόλο της Ευσταθίας Τσαπαρέλη βρίσκεται μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός και μια γλυκιά μαμά.

H Ευσταθία Τσαπαρέλη στον ρόλο της Βιργινίας στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Η ζωή της θα μπορούσε να γίνει ταινία. Από κορίτσι που μάθαινε πιάνο και έπαιζε μπιλιάρδο βρήκε τον εαυτό της… στην τέχνη της, το θέατρο. Γνώρισε τον Αλέξανδρο Λογοθέτη κι έγινε μαμά στον γιο τους, σε ηλικία 25 ετών, ενώ πρόσφατα έγινε γνωστός ο χωρισμός του ζευγαριού που εξακολουθεί να αγαπιέται βαθιά.

Ευσταθία Τσαπαρέλη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του Ζωγράφου

Είναι 39 ετών

Έχει γενέθλια στις 3 Μαρτίου

Το ζώδιό της είναι Ιχθύες

Είναι το δεύτερο παιδί ανάμεσα στις δύο αδελφές της

Στην εφηβεία της έ παιζε πιάνο και μπιλιάρδο

Έκανε πρωταθλητισμό στο μπιλιάρδο

Εμπνευστής και μέντορας της στην Τέχνη ήταν ο παππούς της

«Ο παππούς μου ήταν πολύ ωραίος τύπος. Ένα πολύ ιδιαίτερο πνεύμα. Δύσκολος άνθρωπος, δεν ήταν ότι ήταν γλυκούλης. Ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε κάτι ιερό στη ζωή του. Ενώ ήταν στραβόξυλο, είχε μια σχέση με τα πράγματα λίγο υπερβατική. Ήταν από τους ανθρώπους που με το πρώτο φως του ήλιου πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο παραθυράκι και έκανε μια προσευχή, σαν διαλογισμό. Το βράδυ πάλι πήγαινε και κοιτούσε τα αστέρια και πάλι έκανε μια προσευχή, κοιτώντας τον ουρανό. Η σχέση του με τον Θεό, όχι με τη θρησκοληπτική έννοια με την έννοια του ιερού. Επίσης ήταν και καλλιτέχνης. Το χόμπι του ήταν... Έπαιρνε πέτρες και τις έκανε γλυπτά. Η Βυζαντινή μουσική επίσης. Μου ασκούσε μια γοητεία... το πιο σπουδαίο που έκανε ήταν ότι με κοίταξε με ένα βλέμμα θαυμασμού από πολύ νωρίς», είχε εξομολογηθεί η ίδια στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τον Απρίλιο του 2024.

Στα 18 της δούλευε σε μπαρ και δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει

Με προτροπή της μητέρας της και της αδελφής της έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή και πέρασε στο ΚΘΒΕ

Στα Χανιά σε μια βραδινή έξοδο γνώρισε τον ηθοποιό Αλέξανδρο Λογοθέτη που έμελλε να γίνει ο σύντροφός της για πολλά χρόνια. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους

«Ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, είναι η Ευσταθία. Αγαπιόμαστε πολύ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο κι ακόμη συνεχίζει να με κάνει κι εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της, αλλά δεν είμαστε πια μαζί. Δε μένουμε πια μαζί με την έννοια του ζευγαριού την τυπική», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Αλέξανδρος Λογοθέτης στην εκπομπή «Με τον Ρένο».

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη κι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /NDP

Έγινε μαμά στον γιο της, Μάρκο, καρπό του έρωτά της με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, στα 25 της

«Έγινα μητέρα στα 25, στην ουσία ήμουν ακόμη παιδί, είχα τα απόνερα της εφηβείας μπορώ να πω. Ο Μάρκος είναι 14 ετών», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Τα πρώτα έξι χρόνια από τη γέννηση του παιδιού της απείχε από το θέατρο και μεγάλωνε τον γιο της

και μεγάλωνε τον γιο της Έκανε σεμινάρια στον Θωμά Μοσχόπουλο, την είδε ο Σταμάτης Φασουλής και την πήρε για ένα ρόλο στις Μάγισσες της Σμύρνης. Εκεί γνώρισε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου που την πρότεινε στο πρώτο της σίριαλ, το «Κρατάς μυστικό;» στον Alpha, το 2019

Έχει παίξει σε αρκετές παραστάσεις του ΚΘΒΕ ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» στο θέατρο Άλφα

Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει στις σειρές: Σ' αγαπάω μεν... αλλά (Open, 2021) κα ι Η Παραλία (ΕΡΤ1, 2023)

Ακόμη, γράφει στίχους και δύο τραγούδια έχουν την υπογραφή της

Αγαπά τη θάλασσα και τον χειμώνα