Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα

Μυστήριο πώς έφτασε στην περιοχή - Τι ερευνάται

Το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου από την Κόρινθο στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός της 17χρονης κοπέλας βρέθηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας μυστήριο γύρω από τον θάνατό της.
  • Η κοπέλα ήταν κόρη γνωστού γιατρού και είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη την προηγούμενη ημέρα.
  • Οι αρχές ερευνούν πώς η κοπέλα έφτασε στη Διώρυγα και τι συνέβη πριν την εξαφάνισή της.
  • Η σορός της εντοπίστηκε από το Λιμενικό Σώμα και φέρεται να έπεσε από κοντινό σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Οι γονείς της αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές για να βοηθήσουν στην έρευνα.

Mυστήριο αποτελεί ο θάνατος της 17χρονης κοπέλας, η σορός της οποίας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου

Ισθμός Κορίνθου: Ανασύρθηκε σορός 17χρονης από τα νερά της Διώρυγας

Η ανήλικη ήταν κόρη γνωστού γιατρού, σύμφωνα με πληροφορίες. Είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. 

Το πτώμα της εντοπίστηκε ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος σε σημείο της Διώρυγας. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κοπέλα φέρεται να έπεσε από σημείο κοντά στην πεζογέφυρα της Διώρυγας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε από τα νερά και εντοπίστηκε λίγο αργότερα. 

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα

Κόρινθος: Μυστήριο πώς έφτασε στην περιοχή - Τι ερευνάται 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι αρχές είναι το πώς η 17χρονη κατάφερε να φτάσει από την Αθήνα έως τη Διώρυγα της Κορίνθου, καθώς και τι μεσολάβησε από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι της. 

Οι γονείς της, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή της. 

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο, ενώ διερευνάται αν υπήρχαν ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση της 17χρονης ή άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. 

