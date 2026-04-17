Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα

Mυστήριο αποτελεί ο θάνατος της 17χρονης κοπέλας, η σορός της οποίας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου.

Η ανήλικη ήταν κόρη γνωστού γιατρού, σύμφωνα με πληροφορίες. Είχε φύγει από το σπίτι της στη Φιλοθέη το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το πτώμα της εντοπίστηκε ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος σε σημείο της Διώρυγας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κοπέλα φέρεται να έπεσε από σημείο κοντά στην πεζογέφυρα της Διώρυγας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε από τα νερά και εντοπίστηκε λίγο αργότερα.

Κόρινθος: Μυστήριο πώς έφτασε στην περιοχή - Τι ερευνάται

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι αρχές είναι το πώς η 17χρονη κατάφερε να φτάσει από την Αθήνα έως τη Διώρυγα της Κορίνθου, καθώς και τι μεσολάβησε από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι της.

Οι γονείς της, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνισή της.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο, ενώ διερευνάται αν υπήρχαν ζητήματα που μπορεί να σχετίζονται με την ψυχολογική κατάσταση της 17χρονης ή άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.