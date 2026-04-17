Σύντομη νοσηλεία για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στη Λάρισα

Σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω ελαφράς στομαχικής διαταραχής κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είχε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.
Μητσοτάκης: Τι είπε για τη Μαρέβα, τον γάμο τους και τα παιδιά τους
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η κα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία.
Η τρυφερή ανάρτηση του Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαρέβας
Άμεσα αποφάσισε να σπεύσει στο θεραπευτήριο «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και μετά την ολοκλήρωση των οι εξετάσεων αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.