Σύντομη νοσηλεία για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στη Λάρισα

Σύντομη νοσηλεία σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω ελαφράς στομαχικής διαταραχής κατά τη διάρκεια ταξιδιού, είχε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η κα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία.

Άμεσα αποφάσισε να σπεύσει στο θεραπευτήριο «ΙΑΣΩ» Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και μετά την ολοκλήρωση των οι εξετάσεων αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.

