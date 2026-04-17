H Nova αναδεικνύει την 40ή επέτειο του Τσερνόμπιλ με special αφιερώματα!

Στα θεματικά κανάλια National Geographic, Viasat History, Discovery!

Η Nova Αναδεικνύει Την 40ή Επέτειο Του Τσερνόμπιλ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Nova τιμά την 40ή επέτειο του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνόμπιλ με ειδικά αφιερώματα σε τρία κανάλια.
  • Προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ όπως "Τσερνόμπιλ: Μέσα στην Καταστροφή" και "Τσερνόμπιλ: Το Χρονολόγιο του Ολέθρου" στις 19 και 26 Απριλίου.
  • Τα ντοκιμαντέρ εξετάζουν τις συνέπειες του ατυχήματος και τη διαχρονική του σημασία.
  • Στις 26 Απριλίου 1986, η έκρηξη στον αντιδραστήρα προκάλεσε τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία.
  • Η σειρά προσφέρει νέες προσεγγίσεις και μαρτυρίες από επιζώντες του ατυχήματος.
  • «Τσερνόμπιλ: Μέσα στην Καταστροφή» (“Chernobyl: Inside the Meltdown” - 19/4 & 26/4, 21:00 με διπλά επεισόδια) στο National Geographic
  • «Τσερνόμπιλ:Το Χρονολόγιο του Ολέθρου» (“Chernobyl: The Chronology of a Disaster” - 26/4, 22:00) στο Viasat History
  • «Τσερνόμπιλ: Συγκλονιστικές Μέρες» (“Chοrnobyl: Days That Shocked the World” - 26/4, 23:00) με δύο επεισόδια back-to-back στο Discovery

Στις 26 Απριλίου, ο κόσμος τιμά την 40ή επέτειο του πυρηνικού ατυχήματος του 1986 στο Τσερνόμπιλ, ενός από τα πιο καταστροφικά πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία, με εκτεταμένες ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές συνέπειες που συνεχίζουν να γίνονται αισθητές μέχρι σήμερα. H Nova, στο πλαίσιο του συγκλονιστικού αυτού γεγονότος που αποτέλεσε σταθμό για την ανθρωπότητα, τιμά την 40ή επέτειο, προβάλλοντας αφιερωματικά ντοκιμαντέρ μέσα από τρία θεματικά κανάλια στην πλατφόρμα της, τα National Geographic («Τσερνόμπιλ: Μέσα στην Καταστροφή» / “Chernobyl: Inside the Meltdown” 19/4 & 26/4, 21:00), Viasat History («Τσερνόμπιλ:Το Χρονολόγιο του Ολέθρου» / “Chernobyl: The Chronology of a Disaster”, 26/4, 22:00) και Discovery («Τσερνόμπιλ: Συγκλονιστικές Μέρες» / “Chοrnobyl: Days That Shocked the World” 26/4, 23:00).

Μέσα από αυτά τα ντοκιμαντέρ, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να δουν διάφορες προσεγγίσεις στην τραγωδία αυτή και την επιδραστικότητά της. Μέσα από αρχειακό υλικό, περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων και λεπτομερείς αφηγήσεις, τα αφιερωματικά αυτά ντοκιμαντέρ θα ανατρέξουν στα γεγονότα του ατυχήματος, τις συνέπειές του και τη διαχρονική παγκόσμια σημασία του.


National Geographic

TSERNOBIL

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων «Τσερνόμπιλ: Μέσα στην Καταστροφή» (“Chernobyl: Inside the Meltdown” ) θα προβληθεί την Κυριακή, 19 & 26 Απριλίου στις 21:00 με διπλά επεισόδια στο National Geographic. Με αφορμή την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ, η σειρά αφηγείται ολόκληρη την ιστορία — από την τήξη του αντιδραστήρα έως τη συγκάλυψη από την KGB, φτάνοντας μέχρι τον σημερινό πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας πώς μια πυρηνική ζώνη αποκλεισμού μετατράπηκε σε πεδίο πολέμου.

Με δυνατές συνεντεύξεις από επιζώντες που δεν έχουν μιλήσει ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα, καθώς και μοναδικές πληροφορίες για την αντίδραση της Δύσης και της Σοβιετικής Ένωσης, η σειρά προσφέρει μια νέα οπτική σε μια ιστορία γεμάτη ίντριγκα, εξαπάτηση και τραγωδία.


Viasat History

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ

Το νέο ντοκιμαντέρ «Τσερνόμπιλ: Το Χρονολόγιο του Ολέθρου» (“Chernobyl: The Chronology of a Disaster”) θα μεταδοθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 22:00 στο Viasat History. Στις 26 Απριλίου 1986, μια έκρηξη στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ προκάλεσε τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία, μόλυνε εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης και ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους. Αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ επανεξετάζει την καταστροφή, τη σοβιετική συγκάλυψη και το καταστροφικό ανθρώπινο και περιβαλλοντικό της κόστος. Δεκαετίες αργότερα, ο πραγματικός αντίκτυπος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων, ενώ η απειλή ενός νέου ατυχήματος εξακολουθεί να υφίσταται.


Discovery

/tsernompil

Το νέο ντοκιμαντέρ «Τσερνόμπιλ: Συγκλονιστικές Μέρες» (“Chοrnobyl: Days That Shocked the World”) αποτελείται από δύο επεισόδια, που θα προβληθούν back-to-back την Κυριακή 26 Απριλίου στις 23:00 στο Discovery. Συνδυάζοντας μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων με ισχυρό αρχειακό υλικό, αυτό το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων αποκαλύπτει πώς η καταστροφική τήξη στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ άλλαξε τόσο τις ζωές των ανθρώπων όσο και ολόκληρο τον κόσμο.

