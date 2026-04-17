Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πάνω από 1 εκατ. υποβλήθηκαν αυτόματα.

Στην αυτόματη υποβολή και οριστικοποίηση σχεδόν 889.036 προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καλύπτοντας συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, αριθμός αυξημένος κατά 19,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγξουν τις δηλώσεις τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNET, ενώ πρόσβαση παρέχεται και μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

