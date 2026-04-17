PEUGEOT OPEN DAYS: Μια εβδομάδα ξεχωριστής εμπειρίας με δώρο

Μοναδική ευκαρία να γνωρίσετε από κοντά τα μοντέλα και τις τιμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Αυτοκινητο
PEUGEOT OPEN DAYS: Μια εβδομάδα ξεχωριστής εμπειρίας με δώρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η PEUGEOT, μετά από μια ιδιαίτερα δυναμική έναρξη της χρονιάς, παρουσιάζει την ενέργεια “PEUGEOT Open Days”, μια στοχευμένη πρωτοβουλία που φέρνει το κοινό πιο κοντά στη μάρκα και τη σύγχρονη γκάμα μοντέλων της, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να ανακαλύψει νέες εκδόσεις και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα με ειδικά διαμορφωμένες εμπορικές προτάσεις.

Από τις 17 έως τις 25 Απριλίου, τα καταστήματα του Δικτύου PEUGEOT σε όλη την Ελλάδα υποδέχονται τους επισκέπτες σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στην εμπειρία, την ενημέρωση και τα ειδικά προνόμια απόκτησης.Η ενέργεια απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μάρκα, όσο και σε υποψήφιους αγοραστές που βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του επόμενου οχήματός τους. Κατά τη διάρκειά της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα τελευταία μοντέλα PEUGEOT, να ενημερωθούν αναλυτικά από τους συμβούλους πωλήσεων και να επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα αγοράς.

Στις εκπληκτικές προτάσεις της PEUGEOT, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών από Ηatchback και Fastback, έως Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, με επιλογές που περιλαμβάνουν βενζίνη, Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανταποκρινόμενη σε κάθε σύγχρονη ανάγκη μετακίνησης.

Ενδεικτικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε προτάσεις όπως:

⦁    το νέο PEUGEOT 308, που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην Ελληνική Αγορά, διαθέσιμο με τέσσερις διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης - Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό - και τιμή εκκίνησης από 24.900€
⦁    η ευρεία SUV γκάμα της μάρκας, από το best-seller Peugeot 2008 (Hybrid Auto από 22.900€) και το Peugeot 3008 (Hybrid Auto από 31.900€), το οποίο συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα με bonus ανταλλαγής, έως το 7θέσιο Peugeot 5008 (Hybrid Auto από 36.900€), με σύγχρονες εξηλεκτρισμένες εκδόσεις
⦁    η δυναμική παρουσία της PEUGEOT στην ηλεκτροκίνηση, με μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις στην αγορά, που περιλαμβάνει έως και 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα, με κορυφαίες τιμές αυτονομίας στην κατηγορία τους (ενδεικτικά Ε-208 έως 433km, E-3008 Long Range έως 701km), σε νέες εκδόσεις και προνομιακές τιμές με όφελος PEUGEOT e-Move.

Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα PEUGEOT κατά τη διάρκεια των “Open Days” θα συμμετέχουν σε κλήρωση για τη διεκδίκηση ενός ξεχωριστού δώρου: την δυνατότητα να ζήσουν για διάστημα ενός έτους την εμπειρία του συναρπαστικού νέου PEUGEOT E-3008, του μοντέλου που εκφράζει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της μάρκας.

Τα PEUGEOT Open Days αποτελούν μια ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει από κοντά τη φιλοσοφία της μάρκας, να εξερευνήσει τις διαθέσιμες επιλογές και να αξιοποιήσει τα μοναδικά προνόμια μιας περιορισμένης χρονικά εμπορικής ενέργειας.Για τη διευκόλυνση στην οργάνωση της επίσκεψης, έχει δημιουργηθεί ειδική online πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
PEUGEOT OPEN DAYS
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
 |
ΕΒΔΟΜΑΔΑ PEUGEOT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top