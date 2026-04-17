Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»

Το σχόλιο του γνωστού συνθέτη στον Γιώργο Λιάγκα

17.04.26 , 17:48
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα σχόλια του Αντώνη Ρέμου σχετικά με τον θάνατο της Μαρινέλλας.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία της Μαρινέλλας στη ζωή του και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι την έχει στο τηλέφωνό του ως "μαμά".
  • Ο Ρέμος είχε δηλώσει ότι η πραγματικότητα του θανάτου της Μαρινέλλας ήταν σκληρή και δεν ανταγωνιζόταν τη φαντασία.
  • Θεοφάνους υπογράμμισε τη στήριξη της Μαρινέλλας στην Κύπρο και την καλλιτεχνική της κληρονομιά.
  • Η συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πρωινό, με αφορμή το μνημόσυνο της μητέρας του Θεοφάνους.

Καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε και για την απώλεια της Μαρινέλλας. Όταν ο Γιώργος Λιάγκας του έκανε την ερώτηση: «Η Μαρινέλλα είχε τον θάνατο που της άρμοζε; Γιατί θεωρούμε όλοι ότι πέθανε στο Ηρώδειο τότε, εκείνο το βράδυ ρε παιδί μου, πάνω στη σκηνή, στο μεγαλείο της», ο γνωστός δημιουργός έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο.

Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»

«Άκου κάτι. Σε άκουσα που το έλεγες και με τη συνέντευξη του Αντώνη. Δε μου άρεσε εμένα εκείνη την ημέρα που το είπε ο Αντώνης Ρέμος. Δεν κρίνω αυτό που είπε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, είναι δύσκολο να το λες. Φίλε δεν ξέρω αν είχες συγγενείς που να… όχι να παρακαλάς να φύγουνε, να παρακαλάς να ηρεμήσουνε. Να, εε, τώρα είναι και μια δύσκολη μέρα για μένα σήμερα, είναι και το μνημόσυνο της μαμάς μου σήμερα», απάντησε αρχικά.

Μαρινέλλα: 10 εμβληματικά τραγούδια της και η ιστορία τους

«Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα… Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο “Μ”… στο “μαμά”. Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα τα οποία… μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί», πρόσθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο Γιώργος Θεοφάνους κι ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή του Ηρωδείου το 2024

Ο Γιώργος Θεοφάνους κι ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή του Ηρωδείου το 2024 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Φανερά συγκινημένος, ο Αντώνης Ρέμος είχε αναφέρει τότε στη συνέντευξη του στον Γιώργο Λιάγκα: «Καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και δεν έχει καμία σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Δεν το είδα από κοντά, το είδα στο βίντεο. Είδα μια Μαρινέλλα, να τραγουδάει ακαπέλα σε μια νεκρική σκηνή και μετά ήρθαν δυο χορευτές να τη συνοδευόσουν σε μια σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της. Τότε έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλάβει».

