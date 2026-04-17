Αναστασία Τσιλιμπίου: Το τρικ της για να φαίνεται άβαφη και λαμπερή το πρωί

Δηλώνει fan του γαλλικού μανικιούρ, ενώ στα παπούτσια προτιμά τα sneakers

17.04.26 , 16:43 Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Αποκάλυψη: «Με πήγανε μέσα σε ένα σαν κρατητήριο...»
17.04.26 , 16:19 Iράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο
17.04.26 , 16:18 Αναστασία Τσιλιμπίου: Το τρικ της για να φαίνεται άβαφη και λαμπερή το πρωί
17.04.26 , 16:10 KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά
17.04.26 , 15:39 Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι
17.04.26 , 15:22 CASH OR TRASH: Ένα μικρό σετ με ουράνιο εντυπωσιάζει τον Δεμερτζή
17.04.26 , 15:02 Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής & της μητέρας ζητά η εισαγγελέας
17.04.26 , 15:00 Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
17.04.26 , 14:58 Η Super League επιστρέφει από τις ...διακοπές και αναμένεται συναρπαστική
17.04.26 , 14:41 Αργοστόλι: Οι Γονείς Της 19χρονης Λίγο Πριν Την Κηδεία Της
17.04.26 , 14:34 FIAT 500 Hybrid: Δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές
17.04.26 , 14:16 «Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
17.04.26 , 14:10 Αργοστόλι: Συντετριμμένη η γιαγιά του αρσιβαρίστα - «Τον μπλέξανε»
17.04.26 , 13:59 Stars System: Από την ένταση στην άνοδο – Τα 4 ζώδια που ευνοούνται
17.04.26 , 13:41 Αργοστόλι: Η κατάθεση του 66χρονου που μιλούσε με τη Μυρτώ πριν πεθάνει
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
Αργοστόλι: Θρήνος στην κηδεία της Μυρτώς - Συντετριμμένοι γονείς και φίλοι
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
«Προσέξτε πολύ!» – Η προειδοποίηση της Άσης Μπήλιου για 4 ζώδια
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Η αντίδραση της Λίτσας Πατέρα για τη Μενεγάκη: «Άντε τώρα!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.04.26, 16:19
Δείτε τη συνέντευξη της Αναστασίας Τσιλιμπίου στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αναστασία Τσιλιμπίου είναι σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και «φρέσκα» κορίτσια της showbiz. H ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη για το star.gr και απάντησε σε γρήγορα, lifestyle και girly διλήμματα.

Ανάμεσα σε natural look και full glam, η Αναστασία Τσιλιμπίου επιλέγει το λιτό μακιγιάζ.

Η ίδια μάς αποκάλυψε μάλιστα, ένα μικρό beauty trick: αποφεύγει τη μάσκαρα το πρωί για να πετύχει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, που δίνει την αίσθηση ότι είναι άβαφη, ενώ στην πραγματικότητα έχει κάνει προσεγμένες κινήσεις. Το αποτέλεσμα; Φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση χωρίς υπερβολές!

Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής»

H ίδια δήλωσε fan του γαλλικού μανικιούρ, ενώ στα παπούτσια προτιμά ξεκάθαρα τα sneakers. Αν φορέσει τακούνι, θα είναι χαμηλό.

 Όσον αφορά το στιλ, μπορεί να αγαπά το τζιν, αλλά τα φορέματα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Δεν τα αλλάζει, όπως λέει.

Στον ψηφιακό κόσμο, η ίδια παραδέχεται πως περνά πλέον περισσότερο χρόνο στο TikTok, χωρίς όμως να παραμελεί το Instagram, όπου φροντίζει ιδιαίτερα την αισθητική των αναρτήσεών της. 

Και στο απόλυτο δίλημμα: Καφές ή ίντερνετ; Η απάντηση της Αναστασίας ήταν χωρίς πολλή σκέψη, ο καφές. Όπως εξήγησε, το ίντερνετ είναι μια συνήθεια που ίσως θα μπορούσαμε να αποχωριστούμε, σε αντίθεση με τον αγαπημένο καφέ που για πολλούς - και για εκείνη- είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Δες τα διλήμματα με την Αναστασία Τσιλιμπίου:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΙΟΥ
