Αναστασία Τσιλιμπίου: Το τρικ της για να φαίνεται άβαφη και λαμπερή το πρωί

Δείτε τη συνέντευξη της Αναστασίας Τσιλιμπίου στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Η Αναστασία Τσιλιμπίου είναι σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και «φρέσκα» κορίτσια της showbiz. H ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη για το star.gr και απάντησε σε γρήγορα, lifestyle και girly διλήμματα.

Ανάμεσα σε natural look και full glam, η Αναστασία Τσιλιμπίου επιλέγει το λιτό μακιγιάζ.

Η ίδια μάς αποκάλυψε μάλιστα, ένα μικρό beauty trick: αποφεύγει τη μάσκαρα το πρωί για να πετύχει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, που δίνει την αίσθηση ότι είναι άβαφη, ενώ στην πραγματικότητα έχει κάνει προσεγμένες κινήσεις. Το αποτέλεσμα; Φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση χωρίς υπερβολές!

H ίδια δήλωσε fan του γαλλικού μανικιούρ, ενώ στα παπούτσια προτιμά ξεκάθαρα τα sneakers. Αν φορέσει τακούνι, θα είναι χαμηλό.

Όσον αφορά το στιλ, μπορεί να αγαπά το τζιν, αλλά τα φορέματα έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Δεν τα αλλάζει, όπως λέει.

Στον ψηφιακό κόσμο, η ίδια παραδέχεται πως περνά πλέον περισσότερο χρόνο στο TikTok, χωρίς όμως να παραμελεί το Instagram, όπου φροντίζει ιδιαίτερα την αισθητική των αναρτήσεών της.

Και στο απόλυτο δίλημμα: Καφές ή ίντερνετ; Η απάντηση της Αναστασίας ήταν χωρίς πολλή σκέψη, ο καφές. Όπως εξήγησε, το ίντερνετ είναι μια συνήθεια που ίσως θα μπορούσαμε να αποχωριστούμε, σε αντίθεση με τον αγαπημένο καφέ που για πολλούς - και για εκείνη- είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

