Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής»

«Σίγουρα γι' αυτό το κοινό ακόμη έχω μείνει ως η Σουλτάνα»

Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 24.03.26, 13:39
Δείτε τη συνέντευξη της Αναστασίας Τσιλιμπίου στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Τσιλιμπίου, 28 ετών, έγινε γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά ''Κιοσέμ Σουλτάνα'' και συμμετέχει στην παράσταση ''Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης'' στο θέατρο Ήβη.
  • Στην παράσταση αυτή έχει δύο ρόλους και η παράσταση θα διαρκέσει μέχρι 5 Απριλίου.
  • Επίσης, συμμετέχει στην παράσταση ''Αλιγάτορες'' στο θέατρο Auditorium μέχρι 31 Μαρτίου.
  • Η ηθοποιός δηλώνει ότι δεν κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια και επιθυμεί να είναι υγιής και δημιουργική.
  • Αναφέρει ότι δίνει την εντύπωση της ''κακιάς'' λόγω της έκφρασής της, αλλά είναι ευγενική και γλυκιά.

Η Αναστασία Τσιλιμπίου σε ηλικία μόλις 17 ετών κατόρθωσε να πρωταγωνιστήσει σε μια από τα πιο γνωστά τουρκικά σήριαλ, το «Kosem Sultan». Για πέντε μήνες έζησε στην Τουρκία ως η όμορφη Κιοσέμ Σουλτάνα. Αν και έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε, οι χρήστες στα social media ακόμη μιλούν για τον ρόλο της. 

αναστασια τσιλιμπιου

«Σίγουρα γι' αυτό το κοινό ακόμη έχω μείνει ως η Σουλτάνα, το οποίο, βέβαια, είναι πάρα πολύ όμορφο για μένα, το να βλέπω ότι μετά από 10 χρόνια ακόμη τους έχει μείνει αυτό στο μυαλό τους. Ε... αλλά βέβαια αυτό είναι και πάρα πολύ tricky, γενικά να πω... να εγκλωβιστείς σε έναν ρόλο, σε οποιαδήποτε χώρα και να είναι. Εμένα, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα για να... τους θυμίσω, τι έχω κάνει, λέω ότι είμαι το κοριτσάκι απ' το ''Νησί''» εξήγησε η Αναστασία στο star.gr και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Καραγιάννη.

Εγώ, τη θυμάμαι από τη συμμετοχή της στο «Νησί», στον ρόλο της «Μαρίας». Τότε ήταν 12 ετών. Σήμερα, που έχει φτάσει στα 38, τη συνάντησα πριν λίγες μέρες στο Θέατρο Ήβη, όπου συμμετέχει στην παράσταση «Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η αγαπημένη ηθοποιός έχει δύο ρόλους στην παράσταση αυτή, εκείνον της Τζένης Καρέζη κι εκείνον της κόρης του σπουδαίου τραγουδοποιού Νίκου Ξυλούρη, Ρηνιώς.

«Θα είμαστε εδώ μέχρι 5 Απρίλη... στο θέατρο Ήβη, Τετάρτη με Κυριακή. Είμαστε 14 ηθοποιοί επί σκηνής, άμα ξεκινήσω δεν θα τελειώσω... Πάντως είμαστε ένας υπέροχος θίασος... και εννοείται σας περιμένουμε εδώ. Είναι μια παράσταση που φέρνει συγκίνηση...  σίγουρα στις μεγαλύτερες ηλικίες που τα 'χουν ζήσει όλα αυτά, πολλές αναμνήσεις... αλλά και στους νεότερους που μπορούν να μάθουν πολλά... πολύ ωραία πράγματα... και για τον ίδιο τον Ξυλούρη και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δουλέψανε μαζί του» είπε η Αναστασία.

Αυτή την περίοδο ωστόσο, η ηθοποιός συμμετέχει και σε μία ακόμη παράσταση, πολύ επίκαιρη - όπως αναφέρθηκε. «Είμαστε Δευτέρα - Τρίτη στο θέατρο Auditorium, παίζουμε τους Αλιγάτορες, μέχρι 31 Μαρτίου. Και εκεί σας περιμένουμε φυσικά, γιατί είναι ένα έργο σίγουρα που... φεύγεις απ' το θέατρο και μπορείς με την παρέα σου να συζητήσεις, να αναρωτηθείς, να κουβεντιάσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί εν τέλει στη ζωή αυτών των ανθρώπων.

Πώς φαντάζεται η Αναστασία τον εαυτό της σε 10 χρόνια - στα 38 της

Όπως εξήγησε, δεν κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια: «Δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν... οραματίζομαι και βάζω μεγάλους στόχους. Ε, κοιτάω τώρα ας πούμε, την κάθε μέρα. Οπότε δε θα πω πώς σκέφτομαι τον εαυτό μου. Θέλω σίγουρα να 'μαι καλά... Να έχω την υγεία μου... Να έχω τους ανθρώπους που αγαπώ δίπλα μου... Να κάνω -μακάρι- αυτό το επάγγελμα ακόμη και να το κάνω με τρόπο που να νιώθω ευχαριστημένη και να νιώθω δημιουργική. Δεν ξέρω τι θα μου έχει φέρει η ζωή μέχρι τότε».

Η «ξινή» πλευρά της Αναστασίας

Σε άλλη συνέντευξη της ηθοποιού είδα ότι πολλοί τη θεωρούν λανθασμένα «κακιά» και «ξινή» λόγω του ύφους της και φυσικά, δε θα μπορούσα παρά να τη ρωτήσω πώς προκύπτει όλο αυτό, καθώς εγώ αντίκρυσα ένα πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι.

«Δίνω την εντύπωση της κακιάς και της ξινής επειδή έχω μία... φάτσα που δεν μπορώ να κρύψω τα συναισθήματά μου ή μπορεί να είμαι αφηρημένη και... αλλά να κοιτάω με πολύ στριμμένο ύφος, ακόμη και γνωστοί μου την ώρα που συζητάμε, μπορεί να μου πούνε «τι με κοιτάζεις λες και με μισείς;». Αλλά όχι, καμία σχέση» είπε χαρακτηριστικά η Αναστασία.

Αυτές τις μέρες, η Αναστασία είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου της στα θέατρα, ενώ όταν έχει ελεύθερο χρόνο, τον περνάει κάνοντας όμορφες βόλτες με τον σύντροφό της και τους φίλους της, ενώ αγαπά να ανεβάζει περιεχόμενο στα social media. Η Aναστασία έχει περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram και στο TikTok.

 

@anastasia.tsilimpiou Θέλουμε haul? @Vatalis #foryou #fyp #greek #greece ♬ Battle! Wild Pokemon (From "Pokémon Diamond, Pearl") - Arcade Player

 

 

@anastasia.tsilimpiou Κάνε ταγκ το ταίρι σου 😂 #fyp #greece #foryou #foryoupage #greek @Vatalis ♬ original sound - Tsili 🌶️

 

