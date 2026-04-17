Φωτεινή Τριχά: Η 20χρονη που ανακυρήχθηκε ως η καλύτερη πολίστρια

Τη Φωτεινή Τριχά θα υποδεχτεί ο Κώστας Στεφανής στο Traction της Κυριακής όταν το ρολόι δείξει 14:10. Η 20χρονη αθλήτρια που αγωνίζεται ως περιφερειακός στον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. θα οδηγήσει το άκρως επιτυχημένο και δημοφιλές SUV, KIA STONIC.Η 20χρονη που είναι βασικό στέλεχος στην Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών της Ελλάδας, τον Δεκέμβριο του 2025 ανακυρήχθηκε από την World Aquatics ως η καλύτερη πολίστρια του κόσμου για το έτος 2025 καθώς η Εθνική Γυναικών κατάκτησε χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα (Σιγκαπούρη) και στο World Cup (Κίνα).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026 / ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ / ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Η Τριχά αναδείχθηκε επίσης πρώτη σκόρερ στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, όπου πέτυχε 25 γκολ.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό» είχε δηλώσει συγκινημένη η αθλήτρια.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2026 / ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ / ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ/ φωτογραφία από eurokinissi.gr



Η Ελληνίδα πολίστρια ξεκίνησε την ενασχόληση με το αγαπημένο της άθλημα όταν ήταν έξι ετών, όταν οι γονείς της την έγραψαν στον σύλλογο του Τρίτωνα Αμαρουσίου. Αργότερα εντάχθηκε στον Νηρέα Χαλανδρίου. Αν και μόλις 12 ετών αγωνίστηκε δίπλα σε κορυφαίες αθλήτριες ανάμεσα σ’ αυτές η Κατερίνα Οικονομοπούλου η Γεωργία Ελληνάκη και η Ευτυχία Καραγιάννη.

WATER POLO LEAGUE WOMEN 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Η πολίστρια έχει διακριθεί σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις

Με τον Νηρέα Χαλανδρίου κατέκτησε το 2017 το Χρυσό μετάλλιο στο Πρωτάθλημα Μίνι Κορασίδων, και το 2018 το Ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα Μίνι Κορασίδων και την ίδια χρονιά κατέκτησε και το Ασημένιο μετάλλιο στο Πρωτάθλημα Νεανίδων.

Η διακρίσεις της συνεχίζονται και το 2019, όπου πήρε το Χρυσό μετάλλιο στο Πρωτάθλημα Νεανίδων.

Μία άλλη κορυφαία διάκριση έρχεται στο Βελιγράδι το 2022 όπου κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων και αναδείχθηκε Πολυτιμότερη Παίκτρια (MVP) της διοργάνωσης.

Η Φωτεινή Τριχά διέπρεψε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025 με την Εθνική Ελλάδος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.