CASH OR TRASH: Ένα μικρό σετ με ουράνιο εντυπωσιάζει τον Δεμερτζή

Συντονιστείτε στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει για 5η σεζόν καθημερινά στις 17:20 στο Star.
  • Στο επεισόδιο της 17ης Απριλίου, τρεις πωλητές θα παρουσιάσουν αντικείμενα με ενδιαφέρουσες ιστορίες, εκ των οποίων ένα σπάνιο σετ με ουράνιο.
  • Η Ιρίνα και η Ευγενία ελπίζουν να κλείσουν καλές συμφωνίες με τους αγοραστές, ενώ η Ρωξάνη φέρνει ένα αντικείμενο που θα ζήλευε ο Ωνάσης.
  • Η εκπομπή προάγει τη συλλογή και εκτίμηση παλιών αντικειμένων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αξία τους.
  • Οι αγοραστές διαπραγματεύονται δυναμικά για να αποκτήσουν τα αντικείμενα, με την προοπτική να φύγουν με μετρητά.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star! 

Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη

Το αντικείμενο που φέρνει η Ιρίνα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash είναι από τα ελάχιστα της κατηγορίας του που έχουν παρουσιαστεί στην εκπομπή, δοκιμάζοντας τις γνώσεις των πέντε αγοραστών. Η καταγωγή της και η προέλευσή του επιβεβαιώνουν την ιστορία του αντικειμένου. Η επίμονη δασκάλα πιλάτες στηρίζει όλες τις ελπίδες της για το κλείσιμο μιας καλής συμφωνίας στην αγαπημένη της αγοράστρια, Άννα- Μαρία Ρογδάκη.  Θα καταφέρει, άραγε,  να κεντρίσει το ενδιαφέρον της με το αντικείμενό της;

Η Ευγενία ξεκίνησε την ιδιαίτερη συλλογή της εντελώς τυχαία. Αν και η ίδια δεν δηλώνει συλλέκτρια, μέσα από προσωπική έρευνα έμαθε τα πάντα για τα αντικείμενά της. Έτσι διαπίστωσε ότι το μικρό σετ με ουράνιο που κατέχει μπορεί μελλοντικά να αποκτήσει μεγάλη αξία. Με αυτή τη σκέψη, η πωλήτρια παρουσιάζει μια από τις πιο πρωτότυπες συλλογές που έχουν φιλοξενηθεί μέχρι στιγμής στο Cash Or Trash, ελπίζοντας ότι οι αγοραστές  θα αναγνωρίσουν αυτή την αξία.

Η Ρωξάνη έρχεται στο Cash or Trash από τη Δράμα επιλέγοντας ένα αντικείμενο από τις συλλογές της που, όπως δηλώνει η ίδια, θα ζήλευε ακόμα και ο Ωνάσης! Στο δωμάτιο των αγοραστών ακολουθεί μια έντονη δημοπρασία με δυναμικές διαπραγματεύσεις!

Θα καταφέρει η πωλήτρια, με τα επιχειρήματά και τις γνώσεις της, να πείσει τον δύσπιστο δικηγόρο της παρέας των πέντε αγοραστών, Φοίβο Στρουγγάρη, ώστε να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία; 

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου 

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη  

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι 

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

 

#CashOrTrashGR #StarChannelTV

 

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top