KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Το νέο KGM Musso EV απέσπασε το βραβείο Red Dot Winner στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards 2026, έναν από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς design παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σχεδιαστική υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα της KGM σε διεθνές επίπεδο. Το Musso EV ξεχώρισε για τη σχεδιαστική του προσέγγιση, που συνδυάζει την πρακτικότητα με την ανθεκτικότητα, καθώς και για τη μοναδική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει.

Ως το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης, το Musso EV βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία της KGM “Powered by Toughness” και εξελίσσεται μέσα από τη σχεδιαστική προσέγγιση “Handy & Tough”, που συνδυάζει αντοχή και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στον σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός pick-up και τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος, ενσωματώνοντας πρακτικά σχεδιαστικά στοιχεία με απόλυτη ισορροπία.

Δυναμική εξωτερική σχεδίαση με χαρακτήρα

Εξωτερικά, το Musso EV ξεχωρίζει για τη στιβαρή του εικόνα, την έντονη σχεδίαση της οροφής και τους χαρακτηριστικούς θόλους των τροχών, που συνθέτουν μια δυναμική και σκληροτράχηλη παρουσία. Τα πίσω φωτιστικά σώματα LED, εμπνευσμένα από εργαλεία, ενισχύουν τον τολμηρό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ η χαρακτηριστική κολόνα C παραπέμπει σε λαβή εργαλείου, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη σχεδιαστική ταυτότητα.

Στο προφίλ, το Musso EV υιοθετεί μια ισορροπημένη σχεδιαστική προσέγγιση που γεφυρώνει στοιχεία επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, ενώ η ελαφρώς ανοδική γραμμή της οροφής προς το πίσω μέρος εξασφαλίζει αυξημένο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών. Τα συρόμενα και ανακλινόμενα καθίσματα δεύτερης σειράς μεγιστοποιούν την ευελιξία και την εκμετάλλευση του χώρου, προσφέροντας επίπεδα άνεσης και ευρυχωρίας αντίστοιχα με αυτά ενός SUV.

Εσωτερικό με σύγχρονη αισθητική και εργονομία

Στο εσωτερικό, το Musso EV υιοθετεί τη φιλοσοφία “Slim & Wide”, προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο και ευρύχωρη διάταξη με έμφαση στην εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι με D-cut σχεδίαση και η «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα ενισχύουν τη σύγχρονη και κομψή αισθητική, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την πρακτικότητα. Η συνολική σχεδίαση της καμπίνας συνδυάζει εργονομία και ανθεκτικότητα με εκλεπτυσμένη αισθητική, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των pick-up. Το πολυαναμενόμενο KGM Musso EV αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026.