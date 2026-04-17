KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο KGM Musso EV απέσπασε το βραβείο Red Dot Winner στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards 2026, έναν από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς design παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σχεδιαστική υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα της KGM σε διεθνές επίπεδο. Το Musso EV ξεχώρισε για τη σχεδιαστική του προσέγγιση, που συνδυάζει την πρακτικότητα με την ανθεκτικότητα, καθώς και για τη μοναδική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει. 

KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Ως το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης, το Musso EV βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία της KGM “Powered by Toughness” και εξελίσσεται μέσα από τη σχεδιαστική προσέγγιση “Handy & Tough”, που συνδυάζει αντοχή και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στον σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός pick-up και τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος, ενσωματώνοντας πρακτικά σχεδιαστικά στοιχεία με απόλυτη ισορροπία.

KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Δυναμική εξωτερική σχεδίαση με χαρακτήρα 

Εξωτερικά, το Musso EV ξεχωρίζει για τη στιβαρή του εικόνα, την έντονη σχεδίαση της οροφής και τους χαρακτηριστικούς θόλους των τροχών, που συνθέτουν μια δυναμική και σκληροτράχηλη παρουσία. Τα πίσω φωτιστικά σώματα LED, εμπνευσμένα από εργαλεία, ενισχύουν τον τολμηρό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ η χαρακτηριστική κολόνα C παραπέμπει σε λαβή εργαλείου, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη σχεδιαστική ταυτότητα. 

KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Στο προφίλ, το Musso EV υιοθετεί μια ισορροπημένη σχεδιαστική προσέγγιση που γεφυρώνει στοιχεία επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, ενώ η ελαφρώς ανοδική γραμμή της οροφής προς το πίσω μέρος εξασφαλίζει αυξημένο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών. Τα συρόμενα και ανακλινόμενα καθίσματα δεύτερης σειράς μεγιστοποιούν την ευελιξία και την εκμετάλλευση του χώρου, προσφέροντας επίπεδα άνεσης και ευρυχωρίας αντίστοιχα με αυτά ενός SUV. 

KGM Musso EV: Το ηλεκτρικό pick-up που θα κατακτήσει την αγορά

Εσωτερικό με σύγχρονη αισθητική και εργονομία 

Στο εσωτερικό, το Musso EV υιοθετεί τη φιλοσοφία “Slim & Wide”, προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο και ευρύχωρη διάταξη με έμφαση στην εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι με D-cut σχεδίαση και η «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα ενισχύουν τη σύγχρονη και κομψή αισθητική, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την πρακτικότητα. Η συνολική σχεδίαση της καμπίνας συνδυάζει εργονομία και ανθεκτικότητα με εκλεπτυσμένη αισθητική, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των pick-up. Το πολυαναμενόμενο KGM Musso EV αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
KGM
 |
KGM MUSSO EV
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ PICK UP
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
BΡΑΒΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top