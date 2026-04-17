Natalie Portman: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η κινηματογραφική σταρ

Η Natalie Portman είναι και πάλι έγκυος. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό Harper’s BAZAAR ότι η ίδια κι ο Γάλλος μουσικός παραγωγός Tanguy Destable περιμένουν το πρώτο τους παιδί μαζί.

«Ο Tanguy κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», δήλωσε. «Είμαι απλά ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι προνόμιο κι ένα θαύμα», πρόσθεσε.

Πότε ξεκίνησαν να βγαίνουν η Portman κι ο Destable;

Η Portman κι ο Destable ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Μάρτιο του 2025, μόλις έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, Benjamin Millepied. Η πρωταγωνίστρια του Μαύρου Κύκνου κατέθεσε αθόρυβα αίτηση διαζυγίου το 2023, μετά από 11 χρόνια γάμου, σύμφωνα με το περιοδικό People. Με τον Millepied έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Aleph (14 ετών) και την Amalia (9 ετών).

Η Natalie Portman έγκυος με τον πρώην σύζυγό της Benjamin Millepied, στις Χρυσές Σφαίρες το 2017 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Μιλώντας στο Harper’s BAZAAR, η Portman μοιράστηκε πόσο ευγνώμων νιώθει που είναι ξανά έγκυος, σημειώνοντας πως συνειδητοποιεί ότι αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία της εγκυμοσύνη.

«Υπάρχει μια ευγνωμοσύνη που όταν είσαι νέος, δεν την αντιλαμβάνεσαι απαραίτητα», μοιράστηκε η 44χρονη ηθοποιός. «Υπάρχει μια ηρεμία και μια αυτογνωσία: ξέρω με ποιους θέλω να περνάω χρόνο, τι είδους ενέργεια θέλω γύρω μου κι αυτό κάνει την εμπειρία πανέμορφη κάθε μέρα. Και γνωρίζοντας ότι είναι πιθανώς η τελευταία φορά, εκτιμώ κάθε στιγμή».

Σχετικά με το πώς ανταποκρίνεται το σώμα της, η σταρ του No Strings Attached εξήγησε ότι έχει εκπλαγεί από τα επίπεδα της ενέργειάς της. «Έχω περισσότερη ενέργεια από όσο πίστευα», είπε, προσθέτοντας ότι κολυμπάει για να «παραμένει δυνατή». Η Portman ανέφερε επίσης ότι περνάει πολύ χρόνο με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τονίζοντας ότι «είναι πάντα το καλύτερο» όταν είναι όλοι μαζί.

Natalie Portman: Η ζωή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της τρίτης εγκυμοσύνης

Η Portman ζει μόνιμα στο Παρίσι εδώ κι αρκετά χρόνια. Αστειευόμενη με το περιοδικό, αναφέρθηκε σε μια γαλλική λαϊκή δοξασία που λέει ότι οι γυναίκες παραμένουν έγκυες για 41 εβδομάδες αντί για 40.

«Στη Γαλλία, θεωρούν ότι η πλήρης κύηση ολοκληρώνεται στις 41 εβδομάδες αντί για 40, οπότε υποθέτω ότι αυτή τη φορά θα έχω μια επιπλέον εβδομάδα εγκυμοσύνης», είπε χαριτολογώντας.

Καθώς απολαμβάνει αυτή την περίοδο, η πρωταγωνίστρια του «Thor: Love & Thunder» πρόσθεσε ότι ο καιρός στο Παρίσι είναι υπέροχος αυτή την εποχή.

«Έχει όμορφο ανοιξιάτικο καιρό, οπότε είναι εκπληκτικό να περπατάς στα απίθανα πάρκα εδώ και να βλέπεις τέχνη», είπε για το Παρίσι. «Απλά τα συνηθισμένα πράγματα που κάνεις όταν δεν εργάζεσαι!»