«Βουτιά» στις τιμές πετρελαίου - φυσικού αερίου μετά το άνοιγμα των Στενών

Μεγάλη πτώση σημειώθηκε στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ του Star Γιώργος Παππούς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, δε χρειάστηκαν παρά ελάχιστα λεπτά για να δούμε στα «ταμπλό» των χρηματαγορών την αντίδραση των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο έκανε «βουτιά» πάνω από 10% και υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια, δηλαδή σε επίπεδα που είχαμε να δούμε από τις αρχές Μαρτίου.

Μεγάλη πτώση στην τιμή πετρελαίου μετά το άνοιγμα των Στενών

Ανάλογη «βουτιά» σημειώθηκε και στην τιμή του φυσικού αερίου, που υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 40 ευρώ.

Παραμένουν οι αβεβαιότητες - Θα απαιτηθεί χρόνος για να ομαλοποιηθεί η ροή καυσίμων από τον Περσικό

Όσον αφορά το αν όλα αυτά σημαίνουν λήξη του ενεργειακού συναγερμού, ο Γ. Παππούς ήταν αρνητικός, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες, ως προς την εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου και κυρίως ως προς την οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς.

Ακόμα και με το πιο αισιόδοξο σενάριο, η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών θα απαιτήσει τουλάχιστον ένα δίμηνο και μάλιστα χωρίς να επιστρέφουμε στα προ πολέμου επίπεδα. Ενδεικτικά, επισημαίνονται οι σοβαρές ζημιές στις υποδομές φυσικού αερίου στο Κατάρ, για τις οποίες θα απαιτηθούν ως και 5 χρόνια για να αποκατασταθούν.