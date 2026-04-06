Αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν βλέπουν οι αγορές

Άνοδο κατέγραφε στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας ο δείκτης S&P 500 στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ παράλληλα οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την πρόσφατη έντονη μεταβλητότητα.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,3%, ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,4%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε περίπου 96 μονάδες, δηλαδή 0,2%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών.

