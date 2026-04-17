Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β’ κύκλου - Οι πρώτες φωτογραφίες

«Το πρώτο "Πάμε!" για τον 2ο κύκλο ακούστηκε μόλις»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.04.26 , 20:09
STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Έλλη Τρίγγου στο Breakfast@Star για τον β' κύκλο της σειράς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς 'Τα Φαντάσματα' του Star.
  • Η σειρά, με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη, ξεχώρισε το 2025 με 10 επεισόδια.
  • Η ανακοίνωση για τον νέο κύκλο έγινε μέσω Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφίες από την πρώτη σκηνή.
  • Στο τελευταίο επεισόδιο, οι ήρωες προετοιμάζονται για έναν γάμο, αλλά αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών.
  • Η σειρά αναμένεται να επιστρέψει πιο δυνατή, με νέες προκλήσεις για τους χαρακτήρες.

Σίγουρα η σειρά που ξεχώρισε αυτή τη σεζόν ήταν Τα Φαντάσματα του Star, φέρνοντας πίσω αυτό που επιθυμεί τελευταία το τηλεοπτικό κοινό, την κωμωδία!

Έλλη Τρίγγου: «Τα Φαντάσματα έρχονται με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα»

Η κωμική σειρά με πρωταγωνιστές την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη, αλλά κι εννέα ταλαντούχα... φαντάσματα, ξεχώρισε το 2025, ρίχνοντας αυλαία λίγο πριν μπει το 2026, με μόλις 10 επεισόδια. Όμως η συνέχεια αναμένεται το ίδιο συναρπαστική, με τα γυρίσματα για τον β’ κύκλο να ξεκινούν!

Σε ανάρτηση στο επίσημο προφίλ της σειράς στο Instagram, ανακοινώθηκαν τα ευχάριστα, με τρία ενσταντανέ από την πρώτη σκηνή του γυρίσματος.

Η ανάρτηση για τον β' κύκλο των Φαντασμάτων

Στη φωτογραφία εξωφύλλου βλέπουμε τον Υπενωμιτάρχη που υποδύεται ο Νίκος Γιαλελής, τον ποιητή που ενσαρκώνει ο Άλκης Μπακογιάννης και τον Ταγματάρχη, κατά κόσμο Χάρη Φλέουρα.

«Τα Φαντάσματα επιστρέφουν! Το πρώτο «Πάμε!» για τον 2ο κύκλο ακούστηκε μόλις. Η νέα σεζόν έρχεται στο Star! Άλλωστε, κάποια πνεύματα δεν φεύγουν ποτέ… επιστρέφουν πιο δυνατά», έγραψε η λεζάντα.

Τα Φαντάσματα: Τι είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο

Η μεγάλη μέρα του γάμου έφτασε! Τα φαντάσματα είναι κατενθουσιασμένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος παντρεύεται. Όλοι είναι αγχωμένοι. Η Μαρίνα και ο Χάρης, επειδή είναι η πρώτη φορά που παραχωρούν το σπίτι για τέτοιον σκοπό και η Δανάη, επειδή σε λίγο θα γίνει νύφη.

Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης ακούει όσα είπε η Μαρίνα για τον γάμο τους

Το άγχος τους το επιτείνει και η καταρρακτώδης βροχή, που δε λέει να σταματήσει! Οι καλεσμένοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην τελετή. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Δημαρχείο φαίνεται να είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η Δανάη να σκέφτεται να ακυρώσει εντελώς τον γάμο.

Η Μαρίνα και ο Χάρης, όμως, προσπαθούν να τη μεταπείσουν, ώστε να μη χάσουν τα χρήματα από την εκδήλωση, αλλά και για να αποφύγουν να βγει η φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο. Στο μεταξύ, η Καλλιρρόη διαφωνεί με τον Βαγγέλη σχετικά με το θέμα της μονογαμίας, ενώ ο Παρασκευάς έχει μία συνάντηση, που θα του ξυπνήσει άσχημες μνήμες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
STAR
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top