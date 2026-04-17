Διάσκεψη στο Παρίσι για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά

Σε αναζήτηση άμεσης λύσης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με φόντο τη διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και την ενεργειακή επάρκεια.

Στο επίκεντρο της διάσκεψης που συγκάλεσε στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε η αποναρκοθέτηση της περιοχής, με τη χρήση εξειδικευμένων ναρκαλιευτικών πλοίων. Η Γερμανία εμφανίζεται έτοιμη να συνδράμει, διαθέτοντας ένα από τα πλέον σύγχρονα μέσα στο οπλοστάσιό της, ενώ παράλληλα ζητείται και η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη διάσκεψη συμμετείχε μέσω VTC από την Αθήνα και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη χώρα μας πάντως να έχει καταστήσει ήδη σαφές ότι χωρίς οριστική ειρήνευση στην περιοχή και τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων δεν τίθεται ζήτημα ελληνικής συμμετοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Φρίντριχ Μερτς, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Κιρ Στάρμερ, με βασικό αντικείμενο την άμεση αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν υποδέχεται τον Γερμανό καγκελάριο στη διάσκεψη στο Παρίσι για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε: «Ζητούμε όλοι την πλήρη, άμεση και χωρίς όρους επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από όλες τις πλευρές. Ζητούμε την αποκατάσταση των συνθηκών ελεύθερης διέλευσης, όπως ίσχυαν πριν από τον πόλεμο».

Ο «εξολοθρευτής ναρκών» της Γερμανίας

Στο εγχείρημα της αποναρκοθέτησης ξεχωρίζει ένα υπερσύγχρονο ναρκοθηρευτικό της Γερμανίας, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας. Το ναρκοθηρευτικό προορίζεται να επιχειρήσει στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την εξουδετέρωση των ναρκών που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Το εντυπωσιακό ναρκοθηρευτικό της Γερμανίας

Το πλοίο έχει μήκος περίπου 54 μέτρα και εκτόπισμα που φτάνει τους 650 τόνους, ενώ επανδρώνεται από πλήρωμα περίπου 40 ατόμων. Διαθέτει προηγμένα συστήματα εντοπισμού ναρκών, ικανά να επιχειρούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ναρκαλιευτικού είναι η καρίνα του, που είναι ξύλινη αντί για μεταλλική. Οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ λειτουργούν με μαγνητικούς μηχανισμούς, ενεργοποιούμενες όταν πλησιάζει μεταλλικό σκάφος. Αντίθετα, τα ναρκαλιευτικά με μη μεταλλική κατασκευή μπορούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τις νάρκες και να τις εξουδετερώσουν χωρίς να ενεργοποιηθούν.

Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διάσκεψη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη και άχρηστη αντίδραση.

Η ανάρτηση Τραμπ με νέες αιχμές κατά του ΝΑΤΟ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν ήθελαν απλά να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστο όταν χρειάστηκε, σαν χάρτινη τίγρη».

Πιέσεις για μείωση των τιμών ενέργειας

Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζητούν άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε: «Αυτό που θέλουμε είναι η Μέση Ανατολή να ξαναβρεί την ειρήνη. Οι τιμές της ενέργειας πρέπει επίσης να μειωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

