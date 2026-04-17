Bruce Willis: Τιμή ρεκόρ για τη βίλα του σταρ με τη μετωποκροταφική άνοια

Την αγόρασε μετά το διαζύγιο με τη Demi Moore

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.04.26 , 23:40 Bruce Willis: Τιμή ρεκόρ για τη βίλα του σταρ με τη μετωποκροταφική άνοια
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Bruce Willis από τις ειδήσεις του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Bruce Willis πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται.
  • Η οικογένεια του ηθοποιού αποφάσισε να τον μεταφέρει σε εξειδικευμένη δομή υγείας για καλύτερη φροντίδα.
  • Η βίλα του Bruce Willis στο Beverly Hills πωλήθηκε για 41,25 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Λος Άντζελες.
  • Το ακίνητο, χτισμένο το 1928, είχε αποκτηθεί από τον Willis το 2004 και ανακαινίστηκε εκτενώς.
  • Η κατοικία διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, πισίνα και σύγχρονες παροχές, αλλά ο Bruce Willis δεν μπορεί πια να την απολαύσει.

Από το 2023 που έγινε γνωστό ότι ο Bruce Willis πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, οι θαυμαστές του παρακολουθούν με ανησυχία κάθε εξέλιξη γύρω από την υγεία του.

Η προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος από την οποία πάσχει ο 71χρονος Bruce Willis, επηρεάζει κρίσιμες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η συμπεριφορά, η ομιλία κι η κρίση του. Παρότι, όπως έχει δηλώσει η σύζυγός του Emma Heming Willis, η γενική του κατάσταση παραμένει σταθερή, η γνωστική του λειτουργία διαρκώς επιδεινώνεται. Μάλιστα, πρόσφατα, η οικογένειά του πήρε τη δύσκολη απόφαση να τον μεταφέρει σε εξειδικευμένη δομή υγείας, προκειμένου να λαμβάνει καλύτερη φροντίδα.

Η Demi Moore κι ο Bruce Willis στα βραβεία Όσκαρ το 1989 /Φωτογραφία AP Images

Η νέα αυτή καθημερινότητα απέχει πολύ από τη ζωή που είχε συνηθίσει ο πρωταγωνιστής των action ταινιών που είναι γνωστό ότι αγαπούσε πολύ τα εντυπωσιακά ακίνητα -μάλιστα ένα από τα πιο αγαπημένα του σπίτια μόλις άλλαξε χέρια καθώς ένας άγνωστος προς το παρόν αγοραστής διέθεσε το εντυπωσιακό ποσό των 41,25 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ).

Bruce Willis: Ένα σπίτι-σύμβολο μιας άλλης εποχής

Η συγκεκριμένη κατοικία, χτισμένη το 1928 στο Beverly Hills και συγκεκριμένα στην περιοχή Benedict Canyon, αποτέλεσε κάποτε σημείο καμπής στη ζωή του ηθοποιού. Ο Willis την είχε αποκτήσει το 2004, λίγο μετά το διαζύγιό του από τη Demi Moore, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα. Χρόνια αργότερα, το ακίνητο πέρασε στα χέρια του Carlos Alberini, CEO της Guess, έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από εκτεταμένες ανακαινίσεις που διήρκεσαν πάνω από μία δεκαετία, η αξία του εκτοξεύτηκε, αποφέροντας σημαντικό κέρδος στον νέο ιδιοκτήτη και καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες οικιστικές πωλήσεις της χρονιάς στο Λος Άντζελες.

Ο Bruce Willis με τη δεύτερη σύζυγό του Emma Heming Willis σε event το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Charles Sykes

Το ακίνητο, επιφάνειας περίπου 957 τετραγωνικών μέτρων, συνδυάζει την αρχιτεκτονική γοητεία μιας άλλης εποχής με σύγχρονες παροχές υψηλών προδιαγραφών. Τα αυθεντικά τζάκια και οι ξύλινες δοκοί δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ τα μεγάλα ανοίγματα οδηγούν σε προσεγμένους κήπους που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα και ηρεμία.

Στο εσωτερικό, το σπίτι διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, εντυπωσιακή κάβα, αίθουσα προβολών, πισίνα και ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, όλα σχεδιασμένα για μια ζωή γεμάτη άνεση και διακριτική πολυτέλεια, πράγματα που ο Bruce Willis δεν μπορεί να απολαύσει πια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BRUCE WILLIS
 |
DEMI MOORE
 |
ΜΠΡΟΥΣ ΓΟΥΙΛΙΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top