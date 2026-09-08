Τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή που παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη στο Open, αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Μίνα Καραμήτρου.

«Δεν αλλάζω εγώ για τις προτάσεις ούτε για τα λεφτά. Δεν ήταν το θέμα επαγγελματικό. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο επαγγελματικό από το Open. Ήταν ένα προσωπικό θέμα, το οποίο προέκυψε και για το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ. Δεν έχω δώσει ποτέ τέτοιου είδους δικαιώματα για να καθίσω τώρα να συζητήσω αυτά» αποκάλυψε η δημοσιογράφος η οποία παρουσίαζε το “10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη για έναν χρόνο και πρόσθεσε πως ο λόγος που αποχώρησε ήταν κάτι καθαρά προσωπικό το οποίο δεν μπορούσε με τίποτα να αφήσει πίσω!

Νίκος Στραβελάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό, το οποίο είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω, οπότε καλύτερα να ανοίξω μια καινούργια πόρτα, να κάνω κάτι άλλο. Και επειδή, ξέρετε, μ’ αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά. Όπως λέω πάρα πολύ συχνά, στα αυτοκίνητα το μπροστινό παρμπρίζ είναι το μεγάλο, γιατί πρέπει να κοιτάς μπροστά. Άμα είναι να κοιτάξεις πίσω, θα κοιτάξεις το μικρό καθρεφτάκι, που είναι και μικρό. Θα κοιτάμε τώρα πίσω; Είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή» διευκρίνησε η δμοσιογράφος στην εκπομπή «Studio στις 3».

Η Μίνα Καραμήτρου ανέφερε επίσης πως με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, διατηρεί εξαιρετική σχέση.

«Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ’ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Γιατί ο Χρήστος για μένα… πολύ συχνά του έλεγα "είσαι ο δημοσιογραφικός μου μπαμπάς”. Και μου έλεγε ο Χρήστος "όχι μπαμπάς, σε παρακαλώ, θα λες η μικρή μου αδερφή”. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο. Μπορώ να πω τώρα εγώ κάτι για τον Χρήστο; Τι να πω για τον Χρήστο;Ο Χρήστος είναι εδώ(σ.σ: εννοεί πως τον έχει στην καρδιά της) και θα μείνει πάντα εδώ» δήλωσε.