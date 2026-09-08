Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα μεσημέρια στο Star μπορεί να είναι έγχρωμα, μπορεί να είναι και ασπρόμαυρα! Σίγουρα, όμως, θα είναι διασκεδαστικά και νοσταλγικά, με κλασικές, δημοφιλείς κωμωδίες από τη «χρυσή» εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Διαχρονικές ταινίες, με πρωταγωνιστές που αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους, που εξακολουθούν να μας χαρίζουν αυθεντικές στιγμές γέλιου, αλλά και μοναδικές ατάκες που έχουν γράψει ιστορία!

Την εβδομάδα 14 - 18 Σεπτεμβρίου, στο μεσημεριανό μας ραντεβού στο Star θα απολαύσουμε τις ταινίες:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 15:15 – «Ο Κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται»

Ο αγαπημένος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος «εισβάλει» στην καλή κοινωνία και παραδίδει μαθήματα λαϊκής σοφίας και τιμιότητας με χιούμορ.

Μαζί του οι Τόνια Καζιάνη, Νίκος Δαδινόπουλος, Λουίζα Ποδηματά, Λευτέρης Βουρνάς, Καίτη Ιμπροχώρη.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 15:00 – «Αγάπη μου παλιόγρια»

Η καλή κωμωδία δεν γερνάει ποτέ! Ο Κώστας Βουτσάς και η Ξένια Καλογεροπούλου ανακαλύπτουν με χιούμορ πως ο γάμος είναι μια επικίνδυνη αποστολή!

Μαζί τους οι Νίκος Ρίζος, Γιώργος Μοσχίδης, Μαρία Φωκά, Έλσα Ρίζου, Μίτση Κωνσταντάρα, Μανώλης Δεστούνης.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 15:15 – «Ο γίγας της Κυψέλης»

Ο γίγαντας του γέλιου Νίκος Ρίζος και η μπριόζα Δέσποινα Στυλιανοπούλου σε μια υπέροχη κωμωδία!

Μαζί τους οι Αλέκος Τζανετάκος, Ρία Δελούτση, Νάσος Κεδράκας.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 15:15 – «Έμπαινε Μανωλιό»

Μίμης Φωτόπουλος, Σαπφώ Νοτάρα και Γιώργος Παπαζήσης σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων!

Μαζί τους οι Βίκυ Βανίτα, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αθηνόδωρος Προύσαλης.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 15:00 – «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναζητά επειγόντως γαμπρό για την αδελφή του σε μια παραδοσιακή ελληνική κωμωδία!

Μαζί του οι Καίτη Πάνου, Σταύρος Ξενίδης, Μίτση Κωνσταντάρα, Χρήστος Τσαγανέας, Καίτη Λαμπροπούλου, Νίκη Λινάρδου, Περικλής Χριστοφορίδης.

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ραντεβού καθημερινά με «Ελληνικά μεσημέρια» στο Star γιατί κάποιες αγάπες δεν τελειώνουν και δεν παλιώνουν ποτέ!