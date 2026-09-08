Απόσπασμα από τη viral συνέντευξη του Νίκου Καρβέλα στο Mega

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο instagram ευχήθηκε η Έλενα Φερεντίνου στον Νίκο Καρβέλα για τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ' αγαπώ...», έγραψε η σύντροφος του μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιού.

Η δημοσίευση συνοδευόταν από μια κοινή φωτογραφία του ζευγαιριού, στην οποία πόζαραν αγκαλιασμένοι με φόντο πέτρινα κτίρια σαν πύργοι, τοπίο που παραπέμπει σε κάποιο μέρος της Σκωτίας. Η εικόνα «ντύθηκε» μουσικά από το διαχρονικό τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», από το θρυλικό ντουέτο του Αντώνη Μαρούδα και της Σοφίας Λόρεν.

Ο Νίκος Καρβέλας γίνεται 75 ετών, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Με την Έλενα Φερεντίνου είναι ζευγάρι περίπου από το 2020 κι έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο. Ο Φαίδωνας Καρβέλας γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο καλλιτέχνης έχει δύο ακόμη μεγαλύτερα παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα από τον γάμο του με την Άννα Βίσση και τον Αντρέα Καρβέλα από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.

Καρβέλας - Φερεντίνου: Το ζευγάρι στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού

Νίκος Καρβέλας και Έλενα Φερεντίνου παρακολούθησαν τη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο θέατρο Λυκαβηττού.

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP