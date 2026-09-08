Γενέθλια Νίκου Καρβέλα: Η ανάρτηση της συντρόφου του, Έλενας Φερεντίνου

Το ζευγάρι παρακολούθησε τη συναυλία Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττό

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Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη viral συνέντευξη του Νίκου Καρβέλα στο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Φερεντίνου ευχήθηκε στον Νίκο Καρβέλα για τα 75α γενέθλιά του με τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε κοινή φωτογραφία του ζευγαριού με φόντο πέτρινα κτίρια και συνοδευόταν από το τραγούδι "Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη".
  • Ο Καρβέλας και η Φερεντίνου είναι ζευγάρι από το 2020 και έχουν έναν γιο, τον Φαίδωνα, που γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022.
  • Ο Νίκος Καρβέλας έχει δύο μεγαλύτερα παιδιά από προηγούμενους γάμους, τη Σοφία και τον Αντρέα.
  • Το ζευγάρι παρακολούθησε πρόσφατα συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Με μια τρυφερή ανάρτηση στο instagram ευχήθηκε η Έλενα Φερεντίνου στον Νίκο Καρβέλα για τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά Νίκο μου! Σ' αγαπώ...», έγραψε η σύντροφος του μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιού. 

Γενέθλια Νίκου Καρβέλα: Η ανάρτηση της συντρόφου του, Έλενας Φερεντίνου

Η δημοσίευση συνοδευόταν από μια κοινή φωτογραφία του ζευγαιριού, στην οποία πόζαραν αγκαλιασμένοι με φόντο πέτρινα κτίρια σαν πύργοι, τοπίο που παραπέμπει σε κάποιο μέρος της Σκωτίας. Η εικόνα «ντύθηκε» μουσικά από το διαχρονικό τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», από το θρυλικό ντουέτο του Αντώνη Μαρούδα και της Σοφίας Λόρεν.

Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του

Ο Νίκος Καρβέλας γίνεται 75 ετών, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Με την Έλενα Φερεντίνου είναι ζευγάρι περίπου από το 2020 κι έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο. Ο Φαίδωνας Καρβέλας γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2022. Ο καλλιτέχνης έχει δύο ακόμη μεγαλύτερα παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα από τον γάμο του με την Άννα Βίσση και τον Αντρέα Καρβέλα από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια. 

Καρβέλας - Φερεντίνου: Το ζευγάρι στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού

Νίκος Καρβέλας και Έλενα Φερεντίνου παρακολούθησαν τη μεγάλη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στο θέατρο Λυκαβηττού. 

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP

Καρβέλας - Φερεντίνου στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Θέατρο Λυκαβηττού/ NDP
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
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