Προσήχθη στo Α.Τ. Κυψέλης ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι με σκοπό να καταθέσει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κλινική στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν καταρρεύσει. Ο χώρος έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ αναμένεται να εξεταστούν τόσο η νομιμότητα της λειτουργίας του όσο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτόν.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν είχα καμία εμπλοκή» – Τι υποστήριξε ο γιατρός

Ο γιατρός και ιδιοκτήτης του χώρου φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε προσωπική συμμετοχή στο περιστατικό. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τη λειτουργία και τη διαχείριση του ιατρείου είχε αναλάβει η σύζυγός του, γυαικολόγος, η οποία ήταν εκείνη που παρακολουθούσε τους ασθενείς και πραγματοποιούσε τις σχετικές θεραπείες. Μάλιστα, στις αρχές για κατάθεση έχει μεταβεί και εκείνη.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί πλέον μέρος της προανακριτικής διαδικασίας, καθώς οι Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία για το τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από την ανακοπή.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού στο Κολωνάκι, ανέφερε πως το ιατρείο είναι νόμιμο και πρόκειται για «συγκυριακό γεγονός».

«Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Ο γιατρός και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Είναι προσωπικός μου γιατρός. Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό (…) Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μένει να αποδειχθεί.

Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεά ψήφους εν όψει προεκλογικής περιόδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια για εν όψει προεκλογικής περιόδου», είπε χαρακτηριστικά ο ποινικολόγος. .

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο γιατρός και η σύζυγός του αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους.

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο η λειτουργία του χώρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της πλασμαφαίρεσης, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο ιατρείο για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη κινητοποιηθεί, με τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη, να δίνει εντολή για έκτακτο έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η άδεια λειτουργίας του ιατρείου, οι δραστηριότητες που επιτρέπονταν να πραγματοποιούνται εκεί, καθώς και ο εξοπλισμός που υπήρχε στον χώρο.

Διαβάστε παρακάτω την ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη:

«Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη γεννά εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Δεν θα κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη: να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και με όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών.

Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία καθυστέρηση, έδωσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό.

Παράλληλα, ελέγχουμε τον φάκελο του ιατρείου, την άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό.

Χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα.

Αλλά και χωρίς εκπτώσεις.

Για τον ΙΣΑ, η ασφάλεια του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη.

Σε μια εποχή όπου στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για «θεραπείες» και ιατρικές πράξεις, οφείλουμε όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και πάνω απ’ όλα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον λόγο τώρα έχουν τα πραγματικά στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές».

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.