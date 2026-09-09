Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες

Η δικαστική δικαίωση που δεν πρόλαβε να βιώσει

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή χωρίς να προλάβει να πληροφορηθεί την εξέλιξη που ανέμενε με αισιοδοξία για τη δικαστική υπόθεση που τον είχε απασχολήσει έντονα το προηγούμενο διάστημα. Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, τα νέα από τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και όλα έδειχναν πως η πολυαναμενόμενη δικαστική δικαίωση βρισκόταν πλέον πολύ κοντά.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη

Λυκούδης για Μαζωνάκη: Η τελευταία επικοινωνία τους 

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αποκάλυψε πως η τελευταία συνομιλία του με τον τραγουδιστή είχε πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες πριν από τον θάνατό του. «Μίλησα μαζί του» πριν μία εβδομάδα περίπου με 10 μέρες. Και ήμασταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα, ευδιάθετοι».

«Ο Γιώργος ήταν χαρούμενος γιατί είχαμε μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη στην υπόθεση την περσινή που τον απασχολούσε. Και λόγω αυτής της εξέλιξης και της δικαίωσης που ήταν προ των πυλών, ήτανε σε πολύ ευδιάθετη κατάσταση».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Λυκούδης, η εξέλιξη που ανέμεναν δεν ήταν μακρινή, αλλά βρισκόταν ουσιαστικά στο τελικό στάδιο.

To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας

Λυκούδης για Μαζωνάκη: Η επιστροφή στη σκηνή και τα σχέδια που είχε

Παράλληλα με τη δικαστική υπόθεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε λόγους να κοιτάζει με αισιοδοξία και το επαγγελματικό του μέλλον. Μπροστά του υπήρχε μια σημαντική συναυλία, ενώ είχε ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα σχέδιά του για τη χειμερινή περίοδο.

Η επιστροφή του στη σκηνή αποτελούσε ένα ακόμη στοιχείο που τον έκανε να αισθάνεται θετικά εκείνη την περίοδο. Ο δικηγόρος του, αναφερόμενος στην προσωπική εικόνα που είχε από την τελευταία τους επικοινωνία, τόνισε «Εγώ τον είδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση».

 

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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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