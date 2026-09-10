Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Όσα είχε πει η καλή του φίλη και κουμπάρα του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Σεπτέμβριο του 2025/ εκπομπή Το Πρωινό

Με λόγια καρδιάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε ανάρτησή της στο instagram. Οι δυό τους διατηρούσαν μια βαθιά και στενή φιλία εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια και μάλιστα, ο καλλιτέχνης ήταν κουμπάρος στον γάμο της ηθοποιού με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη, το 2011.

«Ψυχή μου..καρδιά μου…πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο… Σ' αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες…

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω.. Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο. Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι», έγραψε στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε, με κοινές τους φωτογραφίες.

Γιώργος Μαζωνάκης- Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, το 2010/ NDP

Μάλιστα, «έντυσε» το βίντεο με ένα τραγούδι που αγαπούσε πολύ ο φίλος της, όπως αναφέρει. Το «Ποτέ ποτέ» που βγήκε το 2015.

Γάμος Αλεξάνδρας Παλαιολόγου- Βαγγέλη Μητρογιάννη με κουμπάρο τον Γιώργο Μαζωνάκη, 2011/ NDP

Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα, όμως η σχέση των δύο κουμπάρων δεν άλλαξε.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- Γιώργος Μαζωνάκης, το 2012/ NDP

Η συγκίνηση της Αλ. Παλαιολόγου για τον Μαζωνάκη μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Η ηθοποιός είχε αναφερθεί στον φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Το Πρωινό», τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν έναν μήνα μετά την περιπέτεια που πέρασε με το Δρομοκαΐτειο.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- Γιώργος Μαζωνάκης, το 2013/ NDP

«Ήταν ένας πολύ στενάχωρος Δεκαπενταύγουστος για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του Γιώργου και τον αγαπάμε. Ήταν πραγματικά πολύ στενάχωρο. Αυτό έχω να πω», είχε πει αρχικά.

«Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Πολύ γενναιόδωρος γενικά, σε όλους γενναιόδωρος και βεβαίως και με την οικογένειά του. Οπότε όλο αυτό που έχει γίνει, όχι δεν ήταν ένα σενάριο που θα μπορούσαμε πριν από 10 χρόνια να το φανταστούμε», επισήμανε στη συνέχεια.

Γιώργος Μαζωνάκης- Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, το 2014/ NDP

Στη συνέχεια, συγκινήθηκε. «Συγκινούμαι ναι. Υπάρχει μια φόρτιση… συναισθηματική, γιατί εντάξει ο Γιώργος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και ξέρεις, ο κόσμος που τον αγαπάει, έχει ένστικτο το κοινό τελικά, ότι και να λέμε. Δεν αγαπάνε κάποιον τυχαία τόσα χρόνια και τον ακολουθούν. Μπορεί να είναι εκκεντρικός, μπορεί κάθε φορά να εκπλήσσει τον κόσμο, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος το δέχεται όλο αυτό με μεγάλη αγάπη, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Γιώργος είναι ένας καλόψυχος άνθρωπος. Είναι γενναιόδωρος, καλός ακροατής, καλός φίλος. Τον αγαπάω και τον εκτιμώ τον Γιώργο».

