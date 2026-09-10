Μία από τις πιο ιδιαίτερες και τρυφερές πλευρές του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η σχέση που είχε με την αγαπημένη του σκυλίτσα, την Αρίθα. Ένα πλάσμα που είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς του και, όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί, είχε παίξει ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του.

Η αγάπη του για την Αρίθα είχε αποτυπωθεί ακόμη και μέσα στη μουσική του. Στη διασκευή του «Παιδί της νύχτας» που είχε παρουσιάσει μαζί με τον APON, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να βάλει μέσα στον στίχο το όνομα της σκυλίτσας του, τραγουδώντας: «Εγώ κι ο σκύλος, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ».

Μία φράση που τότε μπορεί να είχε ακουστεί ως μία ακόμη χαρακτηριστική πινελιά του τραγουδιστή, όμως μετά την απώλειά της απέκτησε διαφορετικό βάρος.

Η Αρίθα είχε φύγει από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη περάσει μία ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική δοκιμασία. Η απώλεια της σκυλίτσας του τον είχε επηρεάσει βαθιά και ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τον πόνο που του είχε προκαλέσει.

«Ήταν ένα πλάσμα που μου το έστειλε ο Θεός για να πάρει όλα τα προβλήματα, σαν σάκος του μποξ. Όταν έφυγε με διέλυσε. Θεωρώ υπεύθυνο τον κτηνίατρο, ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα. Με έμαθε να αγαπάω, να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους, μου ήταν δύσκολο. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά αλλά δεν ήμουν καλός. Η Αρίθα ήταν το τέλειο πλάσμα μέσα στο σπίτι. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος και νομίζω ότι είναι ακόμα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα πάρω νέο ζωάκι», είχε πει χαρακτηριστικά στο Τετ α τετ και τον Τάσο Τρύφωνος.

Τα λόγια του είχαν δείξει πόσο βαθιά είχε χαραχτεί μέσα του η παρουσία της. Για τον ίδιο, η Αρίθα δεν ήταν απλώς το κατοικίδιό του, αλλά ένα πλάσμα που είχε σταθεί δίπλα του σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του.

«Έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου»

Η συγκίνησή του για την Αρίθα είχε φανεί και στο The Voice. Σε επεισόδιο που είχε γυριστεί λίγο μετά τον θάνατό της, μία διαγωνιζόμενη τον είχε συγκινήσει και εκείνος είχε μιλήσει αυθόρμητα για την απώλειά του.

«Με συγκίνησες. Σήμερα εσύ έχεις γενέθλια και εγώ έχασα τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου, την Αρίθα. Οπότε με συγκίνησες διπλά. Μπράβο», είχε πει.