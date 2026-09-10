5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» στο Θέατρο Μαβίλη, από τις 3 Οκτωβρίου

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Μια παράσταση για παιδιά 5–12 ετών, γεμάτη φαντασία, μουσική, χιούμορ και μαγεία. Πώς μπορεί ένα από τα πιο γνωστά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας να γίνει μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία για τα παιδιά;

Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του William Shakespeare βρίσκει τη δική του σκηνική εκδοχή για παιδιά στο Θέατρο Μαβίλη, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 12:00, σε μια παράσταση που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι γεμάτο ξωτικά, μαγικά φίλτρα, μεταμορφώσεις, έρωτες, παρεξηγήσεις και ατελείωτες σκανταλιές.

Γιατί αξίζει να το δουν τα παιδιά;

5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

1. Γιατί ο Σαίξπηρ γίνεται παιχνίδι
Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» συστήνει στα παιδιά τον κόσμο του Σαίξπηρ μέσα από μια σύγχρονη και άμεση θεατρική ματιά, χωρίς να χάνεται η μαγεία του πρωτότυπου έργου.
2. Γιατί ο Πουκ είναι ο απόλυτος οδηγός
Ο σκανταλιάρης Πουκ αναλαμβάνει να οδηγήσει τους θεατές μέσα στο μαγεμένο δάσος και να τους παρασύρει σε έναν κόσμο όπου όλα μπορούν να συμβούν.
3. Γιατί η παράσταση δεν μένει μόνο στη σκηνή
Μουσική, τραγούδια, χρώμα και διαδραστικό παιχνίδι δημιουργούν μια ζωντανή εμπειρία, σχεδιασμένη ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν στη μαγεία της ιστορίας και όχι απλώς να την παρακολουθούν.
4. Γιατί πίσω από τη φαντασία κρύβονται σημαντικά μηνύματα
Μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η φιλία, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η αληθινή αγάπη.
5. Γιατί είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια
Το χιούμορ, οι ανατροπές και η θεατρική μαγεία απευθύνονται όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους, δημιουργώντας μια κοινή εμπειρία που μπορεί να μοιραστεί όλη η οικογένεια.

Μια νύχτα που όλα μπορούν να συμβούν

5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

Στο μαγεμένο δάσος της Αθήνας, τέσσερις νέοι, ο βασιλιάς και η βασίλισσα των ξωτικών και τέσσερις μάστορες που ετοιμάζουν τη δική τους παράσταση μπλέκονται σε ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων.

Ο Πουκ βρίσκεται στο κέντρο όλων. Με ένα μαγικό φίλτρο και αρκετή δόση… σκανταλιάς, αλλάζει τις ισορροπίες και οδηγεί τους ήρωες σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Και κάπως έτσι, το όνειρο του Σαίξπηρ γίνεται μια ιστορία για το πώς μαθαίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο, αλλά και τους άλλους, με διαφορετικά μάτια.

Η παράσταση είναι σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανου Παπατρέχα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.

5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

Παίζουν
Βασίλης Ζώης, Μαρία Βασιλική Λεούση, Βασίλης Μπεσίρης, Μαρίνα Σαμάρκου

Συντελεστές
Διασκευή – Απόδοση – Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας
Σκηνικά – Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή
Μουσική σύνθεση: Νίκος Τσέκος
Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα
Φωτισμοί: Σεμίνα  Παπαλεξανδροπούλου
Φωτογραφίες – Trailer: Morfinations_planet 
Επικοινωνία παράστασης: Ειρήνη Μακρυωνίτη
Παραγωγή: ARTE PRODUCTIONS
Γραφιστικά: Banana Creative Studios

5 λόγοι για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Σαίξπηρ μέσα από ένα… Όνειρο

Πληροφορίες παράστασης
Θέατρο Μαβίλη
Δορυλαίου 10-12, Αθήνα – Μετρό Μέγαρο Μουσικής
Πρεμιέρα: Σάββατο 3 Οκτωβρίου & Κάθε Σάββατο στις 12:00
Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία
Ηλικίες: 5 έως 12 ετών
Διάρκεια: 75 λεπτά, χωρίς διάλειμμα Εισιτήρια: από 8€
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oneiro-kalokairinis-nyxtas/
Τηλέφωνα κρατήσεων/πληροφορίες:
697 301 7584 – Ναταλία Δήμου 
699 807 1716 – Γωγώ Κρεμπέρη

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