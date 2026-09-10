Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου

Υπάρχουν σχέσεις που σε αφήνουν μονίμως χωρίς ενέργεια και γεμάτη άγχος

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Σχεσεις
Το πιο σημαντικό σημάδι, μπορεί να μην αφορά καν τη δική του συμπεριφορά. Αφορά εσένα

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Υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς απαραίτητα να το καταλαβαίνουν, έχουν την ικανότητα να σε κάνουν να αισθάνεσαι συναισθηματικά άδεια κάθε φορά που περνάς χρόνο μαζί τους. Μπορεί να ξεκινάς μια συζήτηση έχοντας καλή διάθεση και να την τελειώνεις κουρασμένη, εκνευρισμένη ή γεμάτη άγχος.

Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο ενεργειακό βαμπίρ για να περιγράψουν ακριβώς αυτή την περίπτωση: έναν άνθρωπο που μοιάζει να απορροφά διαρκώς την ενέργεια και τη συναισθηματική αντοχή των γύρω του. Και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύντροφός σου, η κατάσταση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Τι είναι ένα ενεργειακό βαμπίρ;

Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου

Ο θεραπευτής και coach John Sovec από την Πασαντίνα της Καλιφόρνια περιγράφει το ενεργειακό βαμπίρ ως έναν άνθρωπο που μοιάζει να σου ρουφάει τη ζωή. Είναι εκείνος που μπορεί να σε καλέσει για έναν απλό καφέ και, μέχρι να τελειώσει η συνάντηση, εσύ να νιώθεις σαν να έχεις περάσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό μαραθώνιο. Εκείνος, αντίθετα, μπορεί να φεύγει από τη συνάντηση γεμάτος ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Sovec, τέτοιοι άνθρωποι συχνά τρέφονται από την προσοχή, το δράμα και τη συναισθηματική διαθεσιμότητα των άλλων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν κακή πρόθεση. Το ενεργειακό βαμπίρ δεν αποτελεί επίσημη ψυχολογική διάγνωση, αλλά έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς: κάθε αλληλεπίδραση μαζί του σε αφήνει συναισθηματικά εξουθενωμένη.

Βρίσκεσαι στη σωστή σχέση; Δες ποια σημάδια θα σε κάνουν να βεβαιωθείς

Μοιάζει σε κάποιο βαθμό με το λεγόμενο trauma dumping, όταν δηλαδή κάποιος μοιράζεται υπερβολικά πολλά προσωπικά προβλήματα και τραυματικές εμπειρίες. Η βασική διαφορά είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί περιστασιακά, σε μια δύσκολη στιγμή. Στην περίπτωση ενός ενεργειακού βαμπίρ, όμως, πρόκειται για ένα σταθερό μοτίβο που επαναλαμβάνεται.

Πώς θα καταλάβεις ότι ο σύντροφός σου είναι ενεργειακό βαμπίρ;

Μήπως έχεις σχέση με «ενεργειακό βαμπίρ»; Δες τα red flags και προφυλάξου

Ένας άνθρωπος που σου απορροφά διαρκώς την ενέργεια μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί στην αρχή μιας σχέσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που αξίζει να προσέξεις.

Δες αναλυτικά τα red flags στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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