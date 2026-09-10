Το πιο σημαντικό σημάδι, μπορεί να μην αφορά καν τη δική του συμπεριφορά. Αφορά εσένα

Υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς απαραίτητα να το καταλαβαίνουν, έχουν την ικανότητα να σε κάνουν να αισθάνεσαι συναισθηματικά άδεια κάθε φορά που περνάς χρόνο μαζί τους. Μπορεί να ξεκινάς μια συζήτηση έχοντας καλή διάθεση και να την τελειώνεις κουρασμένη, εκνευρισμένη ή γεμάτη άγχος.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τον όρο ενεργειακό βαμπίρ για να περιγράψουν ακριβώς αυτή την περίπτωση: έναν άνθρωπο που μοιάζει να απορροφά διαρκώς την ενέργεια και τη συναισθηματική αντοχή των γύρω του. Και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύντροφός σου, η κατάσταση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Τι είναι ένα ενεργειακό βαμπίρ;

Ο θεραπευτής και coach John Sovec από την Πασαντίνα της Καλιφόρνια περιγράφει το ενεργειακό βαμπίρ ως έναν άνθρωπο που μοιάζει να σου ρουφάει τη ζωή. Είναι εκείνος που μπορεί να σε καλέσει για έναν απλό καφέ και, μέχρι να τελειώσει η συνάντηση, εσύ να νιώθεις σαν να έχεις περάσει έναν ολόκληρο συναισθηματικό μαραθώνιο. Εκείνος, αντίθετα, μπορεί να φεύγει από τη συνάντηση γεμάτος ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Sovec, τέτοιοι άνθρωποι συχνά τρέφονται από την προσοχή, το δράμα και τη συναισθηματική διαθεσιμότητα των άλλων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν κακή πρόθεση. Το ενεργειακό βαμπίρ δεν αποτελεί επίσημη ψυχολογική διάγνωση, αλλά έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς: κάθε αλληλεπίδραση μαζί του σε αφήνει συναισθηματικά εξουθενωμένη.

Μοιάζει σε κάποιο βαθμό με το λεγόμενο trauma dumping, όταν δηλαδή κάποιος μοιράζεται υπερβολικά πολλά προσωπικά προβλήματα και τραυματικές εμπειρίες. Η βασική διαφορά είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί περιστασιακά, σε μια δύσκολη στιγμή. Στην περίπτωση ενός ενεργειακού βαμπίρ, όμως, πρόκειται για ένα σταθερό μοτίβο που επαναλαμβάνεται.

Πώς θα καταλάβεις ότι ο σύντροφός σου είναι ενεργειακό βαμπίρ;

Ένας άνθρωπος που σου απορροφά διαρκώς την ενέργεια μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί στην αρχή μιας σχέσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που αξίζει να προσέξεις.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου