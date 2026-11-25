Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Κάθε ραντεβού κρύβει μια προσδοκία, κάθε νέα γνωριμία μια πιθανότητα και κάθε πρώτη ματιά μπορεί να είναι η αρχή μιας ιστορίας που κανείς δεν περίμενε. Απόψε, τρία νέα ζευγάρια έρχονται στο First Dates, με διαφορετικά θέλω, αλλά με κοινό στόχο: να βρουν αυτό που τόσο καιρό αναζητούν!

Ο Χρήστος αναζητά την κομψή και περιποιημένη κοπέλα που θα του αλλάξει τη ζωή. Ονειρεύεται έναν δυναμικό έρωτα, χωρίς ζήλιες και κυρίως χωρίς ίχνος ρουτίνας! Η Ντίνα έρχεται από την Καβάλα και ανυπομονεί να ζήσει επιτέλους ένα ραντεβού σε εστιατόριο και όχι σε… παγκάκι! Άραγε, θα είναι αυτή η αλλαγή σκηνικού το κλειδί για ένα επιτυχημένο ραντεβού;

Η γοητευτική Βιβή, μετά από χρόνια παραμονής στην Αμερική, επιστρέφει στην Ελλάδα έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Το μόνο που της λείπει είναι ένας άντρας για να γράψουν αυτή την ιστορία μαζί. Απέναντί της θα βρεθεί ο Βαγγέλης, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του έρωτα, αποφασισμένος αυτή τη φορά η τύχη να είναι με το μέρος του.

Ο Δημήτρης, ένας άλλος Maluma του Περιστερίου, μπορεί να είναι μόλις 23 χρονών, αλλά δηλώνει κουρασμένος από τα παιχνίδια! Αναζητά μια σοβαρή κοπέλα, για να βιώσουν μαζί τη γλύκα του έρωτα. Η Έλλη, από την πλευρά της, ανυπομονεί να γνωρίσει το αγόρι που θα την κάνει να μη μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από εκείνον! Θα βρουν άραγε ο ένας στον άλλον αυτό που ψάχνουν ή θα χρειαστεί να συνεχίσουν την αναζήτηση;

Τρία ραντεβού, έξι διαφορετικές προσωπικότητες και μία κοινή ελπίδα: μήπως αυτή τη φορά ο έρωτας βρίσκεται ένα ραντεβού μακριά;

Το team του First Dates

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά. Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που «κλείνουν τραπέζι» στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

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