Αυτοκίνητο χτύπησε βουλευτή έξω από το γραφείο της στην Αυστραλία

Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Στο όχημα του οδηγού βρέθηκε μαχαίρι

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Πηγή: Φωτογραφίες Facebook (Helen Haines MP)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το γραφείο της στην Αυστραλία και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επιβεβαίωσε το περιστατικό και ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.
  • Ο ύποπτος είναι 43 ετών και βρέθηκε μαχαίρι στο αυτοκίνητό του.
  • Η Χάινς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο The Alfred της Μελβούρνης.
  • Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείει σκόπιμη ενέργεια.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα στην πολιτεία της Βικτώριας, στην Αυστραλία. Η βουλευτής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της

Η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς / Facebook (Helen Haines MP)

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, επιβεβαίωσε ότι η ανεξάρτητη βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα. Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.

Αυστραλία¨Στο όχημα του οδηγού βρέθηκε μαχαίρι

Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της

Η ανεξάρτητη βουλευτής Έλεν Χάινς / Facebook (Helen Haines MP)

Ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός αρχικά προσπέρασε την 65χρονη πολιτικό, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω της.

Η Χέινς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο The Alfred της Μελβούρνης με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείει να πρόκεται για σκόπιμη ενέργεια.

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