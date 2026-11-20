Η Ελένη Τσολάκη απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας της καθημερινότητας ως μητέρα, με την κόρη της, Μαρία, να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Η παρουσιάστρια συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρά στιγμιότυπα από τη ζωή τους, δείχνοντας πόσο πολύ χαίρεται αυτό το ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής της.

Αυτή τη φορά, η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, με το χριστουγεννιάτικο σκηνικό να κλέβει την παράσταση. Τα γιορτινά στολίδια και οι εντυπωσιακές διακοσμήσεις δημιούργησαν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα, ιδανική για τις πρώτες γιορτινές εξόδους με τη μικρή της.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, η παρουσιάστρια ποζάρει μπροστά από μια εντυπωσιακή κόκκινη χριστουγεννιάτικη κατασκευή, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες καταγράφονται όμορφες στιγμές από την έξοδό τους, με την ίδια να επιλέγει ένα άνετο και casual look, συνδυάζοντας τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα και μαύρο αμάνικο πανωφόρι.

Εκείνο, ωστόσο, που ξεχώρισε ήταν η τρυφερή λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες της, εκφράζοντας με λίγα λόγια την αγάπη της για την κόρη της.

«Το πιο υπέροχο στολίδι το κρατάω στην αγκαλιά μου!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Τσολάκη, με τη μικρή Μαρία να είναι αναμφισβήτητα το πιο όμορφο κομμάτι των φετινών Χριστουγέννων της.