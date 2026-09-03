Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας άνοιξε επίσημα την αυλαία του την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με τη φετινή διοργάνωση να έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στο Venice Production Bridge 2026.

Ανάμεσα στις Ελληνίδες που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Βενετία είναι η Βίκυ Καγιά και η Δανάη Παππά, οι οποίες ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη ως ambassadors γνωστού beauty brand.

Οι δύο γυναίκες έχουν ήδη μοιραστεί στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη Βενετία.

Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά

Το απόγευμα της Τετάρτης, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα εντυπωσιακό σετ με παγιέτες για το κόκκινο χαλί, αποτελούμενο από στράπλες κορσέ και άνετο παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Το σύνολο συνδύαζε τη λάμψη των παγιετών με τη χαλαρή γραμμή του παντελονιού, δημιουργώντας ένα κομψό και σύγχρονο look.

Το sexy chic look της Δανάης Παππά

Η Δανάη Παππά επέλεξε για τη βραδινή της εμφάνιση ένα σκούρο μπλε φόρεμα, το οποίο ξεχώριζε για τα δύο σκισίματα στα πόδια και τις λεπτομέρειες από δαντέλα. Η δημιουργία είχε sexy αλλά και chic χαρακτήρα, με την ηθοποιό να ολοκληρώνει το look της με τρόπο που κράτησε την εμφάνιση κομψή.

Οι δυο τους πόζαραν μαζί για τα social media, ενώ ανήρτησαν και διάφορες στιγμές από την παραμονή τους στην πανέμορφη ιταλική πόλη.

Η Βίκυ Καγιά το βράδυ της, Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Φεστιβάλ μοιράστηκε φωτογραφίες από έξοδό της σε dinner. Για την περίσταση, επέλεξε μία χρυσή μεταλλιζέ δημιουργία του οίκου Lanvin.

Το look της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι κρεμ mules και ένα κομψό αλλά glam τσαντάκι. Τα μαλλιά της είχε πιάσει ένα σφιχτό σινιόν και το μακιγιάζ της συνδύαζε τη φυσικότητα με τη λάμψη.