Στα γραφεία του Open βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία συναντήθηκε με τους συνεργάτες της, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, λίγο πριν την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένη και μαυρισμένη, έχοντας μαζί της ένα ασυνήθιστο... αξεσουάρ, το οποίο προκάλεσε εντύπωση.

Η Ιωάννα Μαλέσκου με τη μικρή Μαρίλια στα σοκάκια της Μυκόνου

Η ίδια εισέβαλε στο γραφείο κρατώντας ένα στεφάνι φτιαγμένο από σκόρδα, το οποίο της είχε προσφέρει μια κυρία. Το ιδιαίτερο δώρο έχει συμβολική σημασία, καθώς προστατεύει από το «κακό» μάτι, αλλά, όπως είπε η Ιωάννα Μαλέσκου με αρκετή δόση χιούμορ στο βίντεο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στεφάνι ή ακόμα και να φορεθεί στον λαιμό.

«Το δώρο αυτό μας το έκανε μια κυρία, είναι συμβολικό και πρακτικό. Είναι από σκόρδα, είναι για το κακό το μάτι, μπορεί να φορεθεί στο λαιμό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως στεφάνι, και αν ανοίξει κιόλας μαστιγώνει», ακούγεται να λέει στο σχετικό απόσπασμα.

Η εκπομπή που παρουσίαζε η Ιωάννα Μαλέσκου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα έριξε αυλαία στις 5 Ιουλίου. Η όμορφη παρουσιάστρια αξιοποίησε στο έπακρο αυτό το κενό από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, περνώντας δημιουργικό χρόνο με τη μικρή Μαρίλια, την οποία απέκτησε με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Το καλοκαίρι που πέρασε, είχε έντονο το στοιχείο της εξερεύνησης, καθώς μητέρα και κόρη πραγματοποίησαν ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιρλανδία. Οι φετινές τους διακοπές ολοκληρώθηκαν με μια απόδραση στο νησί των Ανέμων.