Δύο μήνες μετά τη γέννηση του γιου της η Λίλα Μπακλέση βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Η βαλίτσα», όπου πρωταγωνιστεί.

Λίλα Μπακλέση και Παναγιώτης Μαρκεζίνης/ φωτογραφία από NDP/ Ανδρέας Νικολαρέας

Στο πλευρή της στην λαμπερή avant premiere της ταινίας βρέθηκε και ο σύντροφός της ηθοποιού Παναγιώτης Μαρκεζίνης.

Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Ταμάμ» επέλεξε ένα καφέ αέρινο φόρεμα με βολάν, το οποίο συνδύασε με δερμάτινες μπότες και το animal print τσαντάκι.

Ο σύζυγός της που είναι δημοσιογράφος και σεναριογράφος, επέλεξε μαύρη μπλούζα και παντελόνι το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers και ένα εντυπωσιακό overshirt.

Το ζευγάρι είναι μαζί τρία χρόνια, όμως κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λίλα Μπακλέση και Παναγιώτης Μαρκεζίνης έγιναν γονείς πριν δύο μήνες

Το ζευγάρι που είναι μαζί τρία χρόνια πριν δύο μήνες υποδέχτηκαν τον μονάκριβο γιο τους! Η ηθοποιός σε συνέντευξή της αποκάλυψε πως οι πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι είναι δύσκολες και έχουν πολύ άγχος.

«Είναι δύσκολες με άγχος αλλά και πολλή αγάπη» αποκάλυψε.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε δημοσιεύσεις της στα social media πως κάθε άλλο παρά εύκολη εγκυμοσύνη είχε καθώς είχε διαβήτη κύησης και έπρεπε να προσέχει.

«Να γεννάς από μέρα σε μέρα, να έχεις διαβήτη κύησης, να βαράς ινσουλίνες τα βράδια, να θες να φας γλυκό σαν να μην υπάρχει αύριο και να τρως ταχίνι με αμύγδαλα πάνω στο ενσωματωμένο τραπεζάκι σου. Μεγάλη νίκη, αλλά μην σας τύχει» και πρόσθεσε «όλα καλά, κανένα πρόβλημα» είχε γράψει η ηθοποιός λίγο πριν γεννήσει.