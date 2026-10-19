H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται σε βαρύ πένθος έπειτα από τον ξαφνικό θάνατο του 27χρονου γιου της, Πρισλεϊ Γκέρμπερ, σε κλινική αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα.

Η Κάια Γκέρμπερ, ο Πρισλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ / Φωτογραφία: AP images

Το διάσημο μοντέλο, έναν μήνα σχεδόν μετά την τραγική απώλεια του Πρίσλεϊ δημοσίευσε μία φωτογραφία του γιου της, η οποία συνοδευόταν από έναν σπαρακτικό αποχαιρετισμό, με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο.

Η Σίντι Κρόφορντ μοιράστηκε ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα, το οποίο συνυπογράφουν ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια Γκέρμπερ.

Μέσα από την ανάρτηση, η οικογένεια μιλά για την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται για τα 27 χρόνια που είχε τον Πρίσλεϊ κοντά της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αγάπη και ευαισθησία.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια», αναφέρει το μήνυμα στην αρχή.

Στη συνέχεια, η οικογένεια Γκέρμπερ εξέφρασε το πόσο περήφανη νιώθει για τον χαρακτήρα του Πρίσλεϊ, καθώς και τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή, ενώ ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του στη δύσκολη περίοδο που βίωνε.

Μέσα στη δημοσίευση της οικογένειας αναφέρεται ότι ο Πρίσλεϊ ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ, με την οικογένειά του να τον αποχαιρετά με την υπόσχεση πως η αγάπη τους θα παραμείνει παντοτινή και αναλλοίωτη στο χρόνο.

Το μήνυμα τελειώνει με τα εξής λόγια: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».

Η αδελφή του Πρίσλεϊ, Κάια Γκέρμπερ δημοσίευσε πριν από λίγες ώρες ένα συγκινητικό βίντεο, αποχαιρετώντας τον μεγάλο της αδελφό.

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά είναι ότι ποτέ δεν τα χρειαζόμασταν πραγματικά», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της.

Ενώ στο τέλος έγραψε για τον αδελφό της, Πρίσλεϊ, τα εξής λόγια: «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, μέχρι το φεγγάρι και πίσω και πάλι πίσω, για πάντα, μεγάλε αδελφέ», αποχαιρετώντας τον με αγάπη, αλλά και βαθύ πόνο.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον χώρο της μόδας και του θεάματος, με την οικογένειά του να επιλέγει από την πρώτη στιγμή να διαχειριστεί την απώλεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.