Μπήλιου: Eβδομαδιαίες προβλέψεις- Επανάληψη τετραγώνου & ανάδρομος Ερμής

Η Αφροδίτη κάνει όψη με τον Πλούτωνα για 2η φορά - Η τρίτη στις 9/12

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Άση Μπήλιου: Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις & οι σημαντικές πλανητικές αλλαγές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις στο Stars System, εστιάζοντας σε σημαντικές αστρολογικές όψεις.
  • Στις 20 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνεται το τετράγωνο Αφροδίτης-Πλούτωνα για δεύτερη φορά, με τρίτη επανάληψη να προγραμματίζεται για 9 Δεκεμβρίου.
  • Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Σκορπιό στις 24 Οκτωβρίου, ενώ η Αφροδίτη συνεχίζει την ανάδρομη πορεία της στον Ζυγό από 25/10.
  • Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ένταση και πιθανές αποκαλύψεις σχετικά με σκάνδαλα που σχετίζονται με χρήμα και εξουσία.
  • Η περίοδος αυτή αναμένεται να φέρει στο φως μυστικά και παρασκηνιακές ενέργειες, με επίκεντρο το ζώδιο του Σκορπιού.

Για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις μίλησε σήμερα στο Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) η Άση Μπήλιου.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για κάθε ζώδιο και πώς θα επηρεάσει το τετράγωνο Αφροδίτης- Πλούτωνα για 2η φορά & ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό

Η «περίεργη» αυτή εβδομάδα ξεκινά με την όψη τετραγώνου Αφροδίτης - Πλούτωνα που σχηματίζεται αύριο για δεύτερη φορά, τον Ήλιο που περνά στον Σκορπιό στις 23/10, στις 24/10 ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στον Σκορπιό, ενώ την Κυριακή 25/10 η Αφροδίτη συνεχίζει την ανάδρομη πορεία της, περνώντας στο ζώδιο του Ζυγού. 

  • 20/10: Τετράγωνο Αφροδίτης Πλούτωνα
  • 23/10: Ήλιος στον Σκορπιό
  • 24/10: Eρμής ανάδρομος στον Σκορπιό
  • 25/10: Aνάδρομη Αφροδίτη οπισθοχωρεί στον Ζυγό

«Είναι και μια εβδομάδα πραγματικά πιο περίεργη και ειδικά στο ξεκίνημά της έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το πώς ολοκληρώνεται. Έχουμε πολλά που συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Μπήλιου: Eβδομαδιαίες προβλέψεις- Επανάληψη τετραγώνου & ανάδρομος Ερμής

Άση Μπήλιου: Τετράγωνο Αφροδίτης - Πλούτωνα για 2η φορά

Για την επανάληψη της όψης της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα, η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι πρώτη φορά σχηματίστηκε αυτή η όψη, στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη φορά είναι αύριο, 20 Οκτωβρίου και θα επαναληφθεί για τρίτη φορά στις 9 Δεκεμβρίου

«Αυτή η όψη, ακριβώς επειδή θα επαναληφθεί και τρίτη φορά τον Δεκέμβρη, νομίζω συνοψίζει όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε από τον Σεπτέμβρη και είχε να κάνει πάρα πολύ με σκάνδαλα, σκάνδαλα όπου το χρήμα φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, Το χρήμα, η εξουσία, η δύναμη. Αυτή την εβδομάδα που θα γυρίσει και ο Ερμής ανάδρομος στο ζώδιο του Σκορπιού, εκεί που είναι και η Αφροδίτη ανάδρομη, νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Θα έρθουν και άλλα πράγματα στο φως», επισήμανε.

«Όμως, μη φανταστείτε ότι θα καταλήξουν πριν από τον Δεκέμβρη. Το τελευταίο τετράγωνο στα ίδια ζώδια στον Σκορπιό η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας στον Υδροχόο θα είναι τότε. Εκεί ο Ερμής θα φύγει από το ζώδιο του Σκορπιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τον Δεκέμβρη έχουμε ακόμα πολλά και να δούμε και να ακούσουμε και να εξερευνήσουμε. Είναι μία περίοδος που υπάρχει μία έρευνα μεγαλύτερη σε πράγματα που μπορεί να συνέβαιναν στο παρελθόν. Και ξαναλέω, δε θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ζώδιο του Σκορπιού. Το ζώδιο του Σκορπιού σχετίζεται περισσότερο από όλα τ' άλλα στον ζωδιακό με την εξουσία, με τη δύναμη και με το χρήμα και με τις υπόγειες μυστικές παρασκηνιακές ενέργειες και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Με όλα αυτά τα ζητήματα που τα βλέπουμε κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας.
μας», επισήμανε.

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