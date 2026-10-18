ΙQ 160: Η κοπέλα του Γιώργου μπαίνει στο τμήμα και προσβάλλει τη Σοφία

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο Γιώργος

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κοπέλα του Γιώργου, Λιάνα, εισβάλλει στο γραφείο του και τον προσβάλλει δημόσια.
  • Η Λιάνα είναι εκδηλωτική, αγκαλιάζει και φιλάει τον Γιώργο, προκαλώντας την αμηχανία του.
  • Η προϊσταμένη Σοφία μπαίνει στο γραφείο τη στιγμή της αμηχανίας, επιδεινώνοντας την κατάσταση.
  • Ο Γιώργος προσπαθεί να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι η Λιάνα είναι ξαδέρφη του.
  • Η σκηνή περιλαμβάνει χιούμορ και αμηχανία με κουλουράκια στο στόμα του Γιώργου.

Καθώς ο Γιώργος είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του προσπαθώντας να εξιχνιάσει υποθέσεις στο γραφείο εισβάλλει η κοπέλα του και μάλιστα είναι και εντελώς εκδηλωτική. 

Καρύδη - Κουρής πριν την πρεμιέρα IQ 160: «Κάνουμε την πιο ωραία δουλειά»

ΙQ 160: Η κοπέλα του Γιώργου μπαίνει στο τμήμα και προσβάλλει τη Σοφία

Η Λιάνα μιλάει δυνατά, τον αγκαλιάζει, τον φιλάει και τον ταΐζει με τα κουλουράκια που έφτιαξε στο στόμα. 

Η Λιάνα αποκάλεσε τη Σοφία, αφυδατωμένη 

Η Λιάνα αποκάλεσε τη Σοφία, αφυδατωμένη 

Τη Σοφία υποδύεται η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου

Τη Σοφία υποδύεται η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου

Την ώρα που ο Γιώργος εξηγεί εμφανώς ντροπιασμένος προσπαθεί να δικαιολογηθεί στη συνάδελφό του, στο γραφείο μπαίνει η προϊσταμένη του, η Σοφία, με αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Ο Γιώργος στο στόμα του κουλουράκια, η Λιάνη την αποκαλεί αφυδατωμένη και εκείνος για να δικαιολογηθεί λέει πως είναι ξαδέρφη του. 

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