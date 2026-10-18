Καθώς ο Γιώργος είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του προσπαθώντας να εξιχνιάσει υποθέσεις στο γραφείο εισβάλλει η κοπέλα του και μάλιστα είναι και εντελώς εκδηλωτική.

Η Λιάνα μιλάει δυνατά, τον αγκαλιάζει, τον φιλάει και τον ταΐζει με τα κουλουράκια που έφτιαξε στο στόμα.

Η Λιάνα αποκάλεσε τη Σοφία, αφυδατωμένη

Τη Σοφία υποδύεται η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου

Την ώρα που ο Γιώργος εξηγεί εμφανώς ντροπιασμένος προσπαθεί να δικαιολογηθεί στη συνάδελφό του, στο γραφείο μπαίνει η προϊσταμένη του, η Σοφία, με αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Ο Γιώργος στο στόμα του κουλουράκια, η Λιάνη την αποκαλεί αφυδατωμένη και εκείνος για να δικαιολογηθεί λέει πως είναι ξαδέρφη του.

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