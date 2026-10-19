Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνετρίβη το μονοκινητήριο αεροσκάφος στην Κονταριώτισσα Πιερίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες, περιγράφει ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, Γιάννης Χαρίσης, ο οποίος είχε επικοινωνία με τον 41χρονο πιλότο λίγο πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μετά από χαμηλή διέλευση πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης, ο χειριστής έκανε έναν ατυχή ελιγμό, χωρίς να έχει το απαιτούμενο ύψος για να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, ο 41χρονος είχε απογειωθεί με το δικό του αεροσκάφος και πετούσε για περίπου 40 λεπτά πάνω από την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της πτήσης επικοινωνούσε μαζί του και κάποια στιγμή ζήτησε να πραγματοποιήσει χαμηλή διέλευση πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης.

Ο 41χρονος κυβερνήτης του μονοκινητήριου (αριστερά) είχε μεγάλη εμπειρία

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίση, η συγκεκριμένη διαδικασία συνηθίζεται από τους πιλότους, προκειμένου να ελέγξουν τις συνθήκες που επικρατούν στον διάδρομο.

Μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης, ο χειριστής πήρε ύψος, ωστόσο ακολούθησε ένας ελιγμός που, σύμφωνα με την περιγραφή του προέδρου της Αερολέσχης, κατέληξε στην απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους.

«Αφότου τελείωσε τη διέλευσή του και πήρε ύψος, έκανε έναν ατυχή ελιγμό», ανέφερε στο thestival.gr, εξηγώντας ότι το αεροσκάφος δεν είχε το απαιτούμενο ύψος για να ανακτηθεί ο έλεγχος και τελικά κατέπεσε στο έδαφος.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, το οποίο, όπως είπε, βρισκόταν σε άριστη κατάσταση. Παράλληλα, διατύπωσε την προσωπική του εκτίμηση ότι ο έμπειρος πιλότος ενδέχεται να υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του.

«Η εκτίμηση μου είναι πως δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος. Ήταν σε άψογη κατάσταση. Δική μου προσωπική εκτίμηση είναι, επειδή ήταν πάρα πολύ έμπειρος πιλότος ότι ίσως υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του», δήλωσε.

Πιερία: Έμπειρος πιλότος των Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών

Ο 41χρονος Χ.Α. είχε σημαντική εμπειρία στην αεροπορία και ήταν πιλότος των Canadair, συμμετέχοντας σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Πιερίας, είχε συμμετάσχει ακόμη και ως επικεφαλής αποστολής σε πυρκαγιά στην Ισπανία, ενώ διέθετε μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του. Ο 41χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, ενώ οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να εξηγήσουν πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ο πατέρας του, πατήρ Γεώργιος, μίλησε για την προσοχή που, όπως ανέφερε, χαρακτήριζε τον γιο του, αλλά και για τη συμμετοχή του σε αποστολές πυρόσβεσης.

«Ο γιος μας ήταν πολύ προσεκτικός. Τον έπαιρναν σε όλα τα αεροπλάνα από Γαλλία, από Ισπανία, παντού. Μόνιμος ήταν και πήγαινε και στη Αθήνα, βοηθούσε εκεί πέρα στις πυρκαγιές, μέρα-νύχτα στους δρόμους ήταν. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα σε αυτό το σημείο», δήλωσε στο Mega.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η αδελφή του, η οποία τόνισε ότι η οικογένεια δεν γνωρίζει ακόμη τι προκάλεσε την πτώση.

«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πως έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε καναντέρ ήταν», ανέφερε.

Πιερία: Ποιος ήταν ο 58χρονος επιβάτης

Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο 58χρονος Θ.Μ., φίλος του πιλότου, ο οποίος δεν ήταν χειριστής αεροσκάφους.

Ο 58χρονος που σκοτώθηκε στη συντριβή του αεροσκάφους στην Πιερία

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας, ο 58χρονος είχε πετάξει ξανά στο παρελθόν με ελαφρύ αεροσκάφος και ήθελε να επαναλάβει την εμπειρία.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε χαρακτήρα γνωριμίας με την αεροπορία και τα ελαφρά αεροσκάφη. Πρόκειται για πτήσεις που πραγματοποιούνται ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία της πτήσης πριν αποφασίσουν αν θέλουν να ασχοληθούν με την αεροπορία.

Ο πρόεδρος της Αερολέσχης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο ανδρών.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι και σε σοκ, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει», δήλωσε.

Πιερία: Το χρονικό της τραγωδίας στην Κονταριώτισσα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στη θέση «Ξερολάκκι», κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην περιοχή της Κονταριώτισσας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν έξω από το αεροσκάφος, χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι πυροσβέστες τούς μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους διακόμισαν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβη εξακολουθούν να διερευνώνται.