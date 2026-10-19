Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το στεγαστικό στη ΔΕΘ - Βίντεο αρχείου ΣΚΑΪ

Αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων και νέα κίνητρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το βασικότερο μέτρο είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία, το πληθυσμιακό όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η ρύθμιση δεν αφορά αυτομάτως κάθε ακίνητο που βρίσκεται σε μικρό οικισμό. Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική εξειδίκευση, η απαλλαγή αφορά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας και προβλέπεται ανώτατο όριο 400.000 ευρώ για τη συνολική αξία της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

Η επέκταση αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες. Η συνολική απαλλαγή αναμένεται να καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Τι αλλάζει στη φορολογία των ακινήτων το 2027

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν ιδιοκτήτες κατοικιών, εκμισθωτές και όσους σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αγορά, μεταβίβαση ή ανακαίνιση ακινήτου.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Απαλλαγή για κενά ακίνητα: Επεκτείνεται για το 2027 η φορολογική απαλλαγή για κενά ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση.

Επεκτείνεται για το 2027 η φορολογική απαλλαγή για κενά ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση. Φόρος υπεραξίας: Παρατείνεται για το 2027 η αναστολή εφαρμογής του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που αφορά την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Παρατείνεται για το 2027 η αναστολή εφαρμογής του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που αφορά την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. ΦΠΑ στα νέα κτίρια: Επεκτείνεται για το 2027 η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Επεκτείνεται για το 2027 η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα νέα κτίρια. Αναβάθμιση κτιρίων: Παρατείνεται για το 2027 η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Παρατείνεται για το 2027 η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Μεταβιβάσεις κατοικιών: Από την 1η Ιουλίου 2027 προβλέπεται αύξηση του φόρου μεταβίβασης κατοικιών για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που είχε γίνει στη ΔΕΘ, προβλέπεται αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2027.

Ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για εγκατάσταση στη Μεγίστη

Ξεχωριστή παρέμβαση αφορά στον Δήμο Μεγίστης, όπου θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση για νοικοκυριά που κατοικούν μόνιμα ή μεταφέρουν εκεί την κύρια κατοικία τους.

Το βασικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ετησίως. Προβλέπεται, επιπλέον, προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού.

Το μέτρο αφορά τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η παραμονή ή η μεταφορά της κύριας κατοικίας στον Δήμο Μεγίστης για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

Η παρέμβαση στοχεύει στην ενθάρρυνση της εγκατάστασης και της παραμονής κατοίκων στην ακριτική περιοχή, μέσω άμεσης οικονομικής στήριξης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις συνδυάζουν την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών με κίνητρα για την επιστροφή κενών κατοικιών στην αγορά ενοικίασης και την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.

Το τελικό όφελος για κάθε ιδιοκτήτη ή νοικοκυριό θα εξαρτηθεί από τις προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για κάθε ρύθμιση και από τα χαρακτηριστικά της περιουσίας ή της κατοικίας του.